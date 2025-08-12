결국 1위 고지 밟았다…케이팝 데몬 헌터스 ‘골든’ 빌보드 정상

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널 사운드 트랙(OST) '골든'(Golden)이 영국 차트에 이어 미국 빌보드 차트도 1위를 고지에 올랐습니다.



빌보드는 현지 시간 11일 예고 기사에서 '골든'이 알렉스 워렌의 '오디너리'(Ordinary)를 제치고 메인 싱글 차트 '핫 100' 정상을 차지 했다고 밝혔습니다.



빌보드는 '골든'이 '핫 100' 차트를 정복한 9번째 K-팝이며, 여성 보컬이 부른 첫 번째 곡이라고 설명했습니다.



'골든'은 이번 차트 집계 기간 전주 대비 9% 증가한 3천 170만 스트리밍을 기록했습니다.



라디오 방송 점수는 71% 증가한 840만, 판매량은 35% 증가한 7천으로 각각 집계됐습니다.



이 곡은 지난달 초 81위로 '핫 100'에 진입한 이후 작품 흥행과 함께 차트를 수직 상승해 7주 차에 1위를 찍었습니다.



'골든'은 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 속 가상 K-팝 걸그룹 헌트릭스의 노래입니다.



SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재와 가수 오드리 누나, 레이 아미가 불렀습니다.



이들은 모두 한국계 미국인입니다.



헌트릭스의 루미 역으로 노래를 부르고, 작곡에 참여한 이재는 SNS를 통해 "할 말이 떠오르지 않고 눈물만 나온다"며 보내 주신 사랑에 모든 이들에게 고맙다고 소감을 전했습니다.



'골든'은 앞서 지난 1일 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 1위를 기록했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]



