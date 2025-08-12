뉴스광장(광주)

서남해안 진지 집중…미군 상륙 저지

입력 2025.08.12 (09:03) 수정 2025.08.12 (09:52)

[앵커]

앞서 보신 것처럼 취재팀이 입수한 일본 패전 직전의 전남 해안 진지도는 상당히 구체적입니다.

취재팀이 백 여장에 이르는 1945년 일본군 지도를 분석한 결과, 전남 해안에 3백여개 진지가 산재해 있었던 것으로 보입니다.

보도에 이성각 기자입니다.

[리포트]

80년 전 일본군이 작성한 진도 가사도의 진지 배치도.

일제가 규석을 캐냈던 십자동굴 옆으로 경기관총과 중기관총 배치 장소, 지휘소 위치가 비교적 자세히 남겨져 있습니다.

하지만, 오랜 세월이 지나면서 섬마을 주민들조차 자세한 진지의 위치를 모르는 경우가 많았습니다.

취재팀이 입수한 일본 육군 150사단의 진지 배치도는 백여장...

지도에는 전남 서남해안에 3백여개, 전북 고창 해안 등에도 백여개가 넘는 진지가 기록돼 있습니다.

진지 위치를 보면, 당시 일본군이 미군 상륙에 대비해 해안가에 집중적으로 방어용 진지를 구축한 것으로 추정됩니다.

[신주백/연세대 국학연구원 전문연구원 : "광주·전남 지방에 있는 동굴과 해안가 동굴들은 열이면 열은 그 용도입니다. 미군 상륙을 저지하기 위한 기지(입니다)."]

섬 주민들은 다양한 크기와 형태의 일제 군사시설이 곳곳에 남아 있다고 말합니다.

[박장율/목포 장좌도 76년 거주 : "훤해요 굴이. 위에는 시멘트 콘크리트 하고 공기통 그 위로 뚫어놓고…. 앉혀놓고 사격한 자리. 거기는 이쪽 코스를 보고 사격한 자리죠."]

[천상용/목포 율도 주민 : "(용출도에) 나무하러 다니면서 보면 저 위에 굴이 두 개 있어요. 바닥을 깔았지. 거기서 자려고. 자게끔 해야 사격하지. 여기 아주 큰 도로거든요 목포로 들어가는…."]

취재진이 확인한 진지들은 150사단이 작성한 형태별 진지 표준 설계도와도 대부분 일치했습니다.

일본 군사시설은 강제동원으로 건설한 시설물이 많은 만큼 건설 배경과 그 과정에 대한 조사도 필요해 보입니다.

KBS 뉴스 이성각입니다.

