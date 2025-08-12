뉴스광장(광주)

한화·DL, 자금 지원…여천NCC, 부도 위기 넘겨

입력 2025.08.12 (09:05) 수정 2025.08.12 (09:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

서남해안 진지 집중…미군 상륙 저지

서남해안 진지 집중…미군 상륙 저지
금호타이어 노사 2025년 단체교섭 돌입

금호타이어 노사 2025년 단체교섭 돌입

다음
석유화학 침체 장기화로 부도 위기에 놓였던 여천NCC에 대해 공동 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼이 자금 지원을 결정했습니다.

DL케미칼은 지난 11일 이사회를 열고 여천NCC 정상화를 위한 2천억 원 규모의 유상증자 참여를 승인하고 한화와 공동으로 운영하고 있는 전담팀을 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 분석한 뒤 경쟁력 강화안 등을 실행할 계획이라 설명했습니다.

여천NCC는 1999년 한화솔루션과 DL케미칼이 합작해 만든 회사로 석유화학산업 침체로 인해 3년간 영업손실 8천억 여원을 기록했습니다.


■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한화·DL, 자금 지원…여천NCC, 부도 위기 넘겨
    • 입력 2025-08-12 09:05:11
    • 수정2025-08-12 09:53:01
    뉴스광장(광주)
석유화학 침체 장기화로 부도 위기에 놓였던 여천NCC에 대해 공동 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼이 자금 지원을 결정했습니다.

DL케미칼은 지난 11일 이사회를 열고 여천NCC 정상화를 위한 2천억 원 규모의 유상증자 참여를 승인하고 한화와 공동으로 운영하고 있는 전담팀을 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 분석한 뒤 경쟁력 강화안 등을 실행할 계획이라 설명했습니다.

여천NCC는 1999년 한화솔루션과 DL케미칼이 합작해 만든 회사로 석유화학산업 침체로 인해 3년간 영업손실 8천억 여원을 기록했습니다.

손준수
손준수 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 대통령실 “이 대통령, 트럼프 초청으로 방미…<br>25일 한미 정상회담”

[속보] 대통령실 “이 대통령, 트럼프 초청으로 방미…25일 한미 정상회담”
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색
트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’

트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.