한화·DL, 자금 지원…여천NCC, 부도 위기 넘겨
입력 2025.08.12 (09:05) 수정 2025.08.12 (09:53)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
석유화학 침체 장기화로 부도 위기에 놓였던 여천NCC에 대해 공동 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼이 자금 지원을 결정했습니다.
DL케미칼은 지난 11일 이사회를 열고 여천NCC 정상화를 위한 2천억 원 규모의 유상증자 참여를 승인하고 한화와 공동으로 운영하고 있는 전담팀을 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 분석한 뒤 경쟁력 강화안 등을 실행할 계획이라 설명했습니다.
여천NCC는 1999년 한화솔루션과 DL케미칼이 합작해 만든 회사로 석유화학산업 침체로 인해 3년간 영업손실 8천억 여원을 기록했습니다.
DL케미칼은 지난 11일 이사회를 열고 여천NCC 정상화를 위한 2천억 원 규모의 유상증자 참여를 승인하고 한화와 공동으로 운영하고 있는 전담팀을 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 분석한 뒤 경쟁력 강화안 등을 실행할 계획이라 설명했습니다.
여천NCC는 1999년 한화솔루션과 DL케미칼이 합작해 만든 회사로 석유화학산업 침체로 인해 3년간 영업손실 8천억 여원을 기록했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 한화·DL, 자금 지원…여천NCC, 부도 위기 넘겨
-
- 입력 2025-08-12 09:05:11
- 수정2025-08-12 09:53:01
석유화학 침체 장기화로 부도 위기에 놓였던 여천NCC에 대해 공동 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼이 자금 지원을 결정했습니다.
DL케미칼은 지난 11일 이사회를 열고 여천NCC 정상화를 위한 2천억 원 규모의 유상증자 참여를 승인하고 한화와 공동으로 운영하고 있는 전담팀을 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 분석한 뒤 경쟁력 강화안 등을 실행할 계획이라 설명했습니다.
여천NCC는 1999년 한화솔루션과 DL케미칼이 합작해 만든 회사로 석유화학산업 침체로 인해 3년간 영업손실 8천억 여원을 기록했습니다.
DL케미칼은 지난 11일 이사회를 열고 여천NCC 정상화를 위한 2천억 원 규모의 유상증자 참여를 승인하고 한화와 공동으로 운영하고 있는 전담팀을 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 분석한 뒤 경쟁력 강화안 등을 실행할 계획이라 설명했습니다.
여천NCC는 1999년 한화솔루션과 DL케미칼이 합작해 만든 회사로 석유화학산업 침체로 인해 3년간 영업손실 8천억 여원을 기록했습니다.
-
-
손준수 기자 handsome@kbs.co.kr손준수 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.