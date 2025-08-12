한화·DL, 자금 지원…여천NCC, 부도 위기 넘겨

동영상 고정 취소

석유화학 침체 장기화로 부도 위기에 놓였던 여천NCC에 대해 공동 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼이 자금 지원을 결정했습니다.



DL케미칼은 지난 11일 이사회를 열고 여천NCC 정상화를 위한 2천억 원 규모의 유상증자 참여를 승인하고 한화와 공동으로 운영하고 있는 전담팀을 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 분석한 뒤 경쟁력 강화안 등을 실행할 계획이라 설명했습니다.



여천NCC는 1999년 한화솔루션과 DL케미칼이 합작해 만든 회사로 석유화학산업 침체로 인해 3년간 영업손실 8천억 여원을 기록했습니다.







