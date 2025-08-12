금호타이어 노사 2025년 단체교섭 돌입
입력 2025.08.12 (09:05) 수정 2025.08.12 (09:53)
지난달 말 광주공장 화재수습 로드맵 합의안을 발표한 금호타이어 노사가 어제(11)부터 2025년 단체교섭에 들어갔습니다.
어제 오후 열린 단체교섭 상견례에서 금호타이어 정일택 대표이사는 "이번 교섭이 위기를 기회로 바꾸는 전환점이 되길 바란다"며, 위기 극복을 위한 협력을 당부했습니다.
지난 5월 금호타이어 광주공장 화재로 가동이 중단된 가운데 금호타이어 노사는 구성원 고용 보장을 전제로 연내 광주 1공장 가동과 함평 공장 신설, 광주공장 부지 매각 후 증설 등의 내용이 담긴 로드맵을 발표한 바 있습니다.
