광주 세계양궁선수대회 자원봉사자 발대식 열려

광주시와 세계양궁선수권대회 조직위원회가 다음 달 개막하는 광주 세계양궁선수대회 자원봉사자 발대식을 열고 성공적인 개최를 위한 준비에 들어갔습니다.



어제(11) 행사에서는 302명의 자원봉사자에게 위촉장이 수여됐고, 현장 활동을 위한 실무 교육 등이 진행됐습니다.



선발된 자원봉사자들은 경기 운영과 현장 지원, 안전관리, 외국어 통역 등 다양한 분야에 배치돼 활동할 예정입니다.



