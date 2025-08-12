세계 10위권 슈퍼컴 6호기, 내년 상반기 구축

동영상 고정 취소

한국과학기술정보연구원이 국가 슈퍼컴퓨터 6호기를 내년 상반기까지 구축하기로 하고, 휴렛팩커드 엔터프라이즈와 3천 8백억 원 규모의 계약을 맺었습니다.



슈퍼컴 6호기는 최신 CPU 9천 9백여 개와 GPU 8천 4백여 개를 탑재해 전세계 슈퍼컴퓨터 가운데 10위권에 등재될 것으로 기대되고 있습니다.



과학기술정보연구원은 슈퍼컴 6호기 명칭을 오는 22일까지 공모해 29일 결과를 발표하기로 했습니다.



