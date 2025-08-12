청주공항 ‘국제선 100만 명’ 역대 최단 돌파
입력 2025.08.12 (09:17) 수정 2025.08.12 (10:03)
한국공항공사 청주공항은 올해 국제선 탑승객이 지난 9일 기준으로 100만 명을 넘었다고 밝혔습니다.
청주공항의 한 해 국제선 이용객 100만 명 달성은 1997년 개항 이래 가장 빠른 것으로 지난해, 기존 최단 기록보다 3주 앞서 경신됐습니다.
한국공항공사가 관리하는 전국 공항 14곳 가운데 올해 국제선 승객 100만 명 이상을 기록한 공항은 김해와 김포, 제주에 이어 청주가 네 번째입니다.
정진규 기자 jin9@kbs.co.kr정진규 기자의 기사 모음
