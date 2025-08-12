“수학을 좀 더 쉽게”…충북형 학습맵 구축

동영상 고정 취소

[앵커]



학생들이 가장 어려워하는 과목으로 자주 꼽는 과목, 바로 '수학'인데요.



충북교육청이 수학을 좀 더 쉽게 배우고 가르칠 수 있는 방법을 개발해 보급합니다.



김영중 기자의 보도입니다.



[리포트]



청주시내의 한 고등학교.



방학을 마친 교실은 다시 학업의 열기로 가득합니다.



1학년의 이 학급에서 진행되는 수업은 수학.



아직 상당수 학생이 어렵게 느끼는 과목 중 하나입니다.



[유서정/청주 일신여자고등학교 1학년 : "학원을 오래 다니기도 했고 야간 자율학습 때 가장 많은 시간을 쏟는 것도 수학인데, 그만큼 성적이 나온다는 느낌을 잘 못 받는 것 같아요."]



충청북도교육청이 이처럼 학생들이 어렵게 생각하는 수학을 좀 더 쉽게 접근할 수 있도록 충북형 수학과 학습맵을 전국 최초로 마련했습니다.



지난 3월부터 연구용역을 통해 학생들이 학년별로 어려워하는 수학 범위를 조사한 뒤 교육 방법을 세분화한 이른바 '학습 지도'를 만든 겁니다.



한 예로 초등학교 1, 2학년이 어려워하는 두 자릿수 덧셈의 경우, 기존 교육부 표준 체계는 계산 원리와 계산 등 2단계로 나뉘어져 있습니다.



하지만 충북교육청은 이를 단 단위 계산 원리로 시작해 십의 자리에서 받아올림이 있는 두 자릿수의 계산 원리까지 4단계로 가르치는 범위를 더욱 세분화했습니다.



이처럼 세분화할 경우 단계별 범위가 작아져 학생들이 이해하기가 좀 더 수월해집니다.



[장원영/충청북도교육청 미래교육추진단장 : "'학습 격차 해소'라고 하는 가장 큰 취지, 그리고 올해 저희가 충북교육청 차원에서 '수리력 강화'라고 하는 주요 정책들을 수행했는데, 그것에 따라 같이 수반되는 정책이라고 보시면 될 것 같고요."]



이 같은 학습 지도는 초등학교 1학년부터 고등학교 1학년까지 모든 학교단위에 걸쳐 마련돼 있습니다.



충청북도교육청은 이를 기반으로 수학 문항과 영상을 개발하고 내년 상반기부터 다채움 2.0 AI 맞춤 학습 수학 서비스를 제공할 예정입니다.



KBS 뉴스 김영중입니다.



촬영기자:김성은/그래픽:최윤우



