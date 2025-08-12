음성군 “품바축제 경제 효과 221억 원”
입력 2025.08.12 (09:19) 수정 2025.08.12 (10:03)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
음성군이 지난 6월에 개최한 품바축제 평가 보고회를 열었습니다.
음성군은 축제가 열린 닷새 동안 32만 8천여 명이 다녀가, 경제 효과가 221억 원대에 달한 걸로 추산했습니다.
보고회에서는 또 축제 지원과 행사 발전에 기여한 군민과 기관·단체가 감사패를 받았고, 축제 운영상의 문제점과 개선 방안 등도 논의됐습니다.
음성군은 축제가 열린 닷새 동안 32만 8천여 명이 다녀가, 경제 효과가 221억 원대에 달한 걸로 추산했습니다.
보고회에서는 또 축제 지원과 행사 발전에 기여한 군민과 기관·단체가 감사패를 받았고, 축제 운영상의 문제점과 개선 방안 등도 논의됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 음성군 “품바축제 경제 효과 221억 원”
-
- 입력 2025-08-12 09:19:36
- 수정2025-08-12 10:03:53
음성군이 지난 6월에 개최한 품바축제 평가 보고회를 열었습니다.
음성군은 축제가 열린 닷새 동안 32만 8천여 명이 다녀가, 경제 효과가 221억 원대에 달한 걸로 추산했습니다.
보고회에서는 또 축제 지원과 행사 발전에 기여한 군민과 기관·단체가 감사패를 받았고, 축제 운영상의 문제점과 개선 방안 등도 논의됐습니다.
음성군은 축제가 열린 닷새 동안 32만 8천여 명이 다녀가, 경제 효과가 221억 원대에 달한 걸로 추산했습니다.
보고회에서는 또 축제 지원과 행사 발전에 기여한 군민과 기관·단체가 감사패를 받았고, 축제 운영상의 문제점과 개선 방안 등도 논의됐습니다.
-
-
천춘환 기자 southpaw@kbs.co.kr천춘환 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.