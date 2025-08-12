의림지 놀이공원, 잊을만하면 안전 사고…근본 대책 시급

동영상 고정 취소

[앵커]



지난 주말, 제천에서 놀이기구를 타던 어린이들이 기계 오작동으로 다쳤다는 소식, 전해드렸는데요.



20여 년 전 조성된 일대 놀이공원에서 사고가 난 게 이번 뿐만이 아닙니다.



제천시에 안전 관리 대책을 요구하는 목소리도 커지고 있습니다.



보도에 진희정 기자입니다.



[리포트]



360도 회전 놀이기구가 빠르게 돌기 시작합니다.



갑자기 기구에 탄 초등학생 4명이 공중에서 안전장치 밖으로 튕겨 나갑니다.



결국, 놀이기구에 머리 등을 부딪쳐 다쳤고, 사고를 목격한 일행도 후유증을 호소하고 있습니다.



사고 직후, 사용 중지 명령과 함께 원인 조사가 시작됐습니다.



사고가 난 놀이공원은 지난해 9월과 지난 4월, 안전성 검사에서 '적합' 판정을 받았습니다.



하지만 놀이공원이 2000년대 초반 조성돼 시설 대부분이 노후한 데다, 한 직원이 여러 기구를 운행해 안전성 우려가 계속됐습니다.



실제 4년 전에도 같은 놀이기구에서 이용객이 다쳤고, 2017년엔 바로 옆 놀이공원에서 중학생이 중상을 입는 등 사고가 반복되고 있습니다.



[강지윤·강형욱/ 제천시 왕암동 : "워낙 오랜 기간동안 거의 방치되다시피 관리나 이런 게 안 돼 있는 것처럼 느껴지기 때문에, 자녀를 키우는 부모 입장에서는 이용하기는 꺼려지거든요."]



상황이 이렇자 제천시는 2022년, 일대 공원 개발 당시 놀이공원 매입까지 추진했지만 보상 문제로 결렬됐습니다.



[장도상/제천시 관광기획팀장 : "(제천)시가 공공적으로 활용하는 게 가장 좋은데, 현재 여러 여건을 봤을 때는 한곳에 많은 돈을 투자할 여력은 없다고 보시면 되겠습니다. 장기적으로는 아마 검토가 될 것 같아요."]



제천시가 지역 활성화를 위해 공들이는 관광 명소에서 안전성 문제가 대두되면서, 근본적인 관리 대책이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다.



KBS 뉴스 진희정입니다.



촬영기자:최영준/영상편집:조의성



