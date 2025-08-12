영동국악엑스포 예매권 10만 장 판매

동영상 고정 취소

다음 달 12일부터 한 달 동안 열릴 영동세계국악엑스포의 예매권이 현재까지 10만 장 가량 판매됐습니다.



영동군은 지난 7일까지 국악엑스포 예매권이 10만 5,700여 장 팔렸고, 주요 기관·단체와 기업의 후원금은 목표액 9억 원을 3천만 원 초과 달성했다고 밝혔습니다.



영동군과 국악엑스포 조직위원회는 관람객 100만 명 유치를 목표로 하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!