영동국악엑스포 예매권 10만 장 판매
입력 2025.08.12 (09:21) 수정 2025.08.12 (10:04)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
다음 달 12일부터 한 달 동안 열릴 영동세계국악엑스포의 예매권이 현재까지 10만 장 가량 판매됐습니다.
영동군은 지난 7일까지 국악엑스포 예매권이 10만 5,700여 장 팔렸고, 주요 기관·단체와 기업의 후원금은 목표액 9억 원을 3천만 원 초과 달성했다고 밝혔습니다.
영동군과 국악엑스포 조직위원회는 관람객 100만 명 유치를 목표로 하고 있습니다.
영동군은 지난 7일까지 국악엑스포 예매권이 10만 5,700여 장 팔렸고, 주요 기관·단체와 기업의 후원금은 목표액 9억 원을 3천만 원 초과 달성했다고 밝혔습니다.
영동군과 국악엑스포 조직위원회는 관람객 100만 명 유치를 목표로 하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 영동국악엑스포 예매권 10만 장 판매
-
- 입력 2025-08-12 09:21:03
- 수정2025-08-12 10:04:40
다음 달 12일부터 한 달 동안 열릴 영동세계국악엑스포의 예매권이 현재까지 10만 장 가량 판매됐습니다.
영동군은 지난 7일까지 국악엑스포 예매권이 10만 5,700여 장 팔렸고, 주요 기관·단체와 기업의 후원금은 목표액 9억 원을 3천만 원 초과 달성했다고 밝혔습니다.
영동군과 국악엑스포 조직위원회는 관람객 100만 명 유치를 목표로 하고 있습니다.
영동군은 지난 7일까지 국악엑스포 예매권이 10만 5,700여 장 팔렸고, 주요 기관·단체와 기업의 후원금은 목표액 9억 원을 3천만 원 초과 달성했다고 밝혔습니다.
영동군과 국악엑스포 조직위원회는 관람객 100만 명 유치를 목표로 하고 있습니다.
-
-
정진규 기자 jin9@kbs.co.kr정진규 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.