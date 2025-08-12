옥천군보건소, 고위험 임산부 의료비 지원

동영상 고정 취소

옥천군보건소가 고위험 임산부의 건강한 출산을 돕기 위해 의료비를 지원합니다.



지원 대상은 조기 진통과 분만 출혈, 임신성 고혈압 등 19개 임신 질환으로 입원 치료를 받은 임산부입니다.



옥천군보건소는 본인 부담금과 비급여 진료비의 90%를 산모 한 명에 300만 원까지 지원합니다.



신청은 분만한 뒤 6개월 안에 진료비 영수증 등을 보건소로 제출하면 됩니다.



