출근길 지하철 3호선 오금행 일부 구간 지연…“출입문 고장”
입력 2025.08.12 (09:24) 수정 2025.08.12 (10:07)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(12일) 오전 8시 25분쯤 지하철 3호선 홍제역에서 출입문 고장으로 열차 운행이 10분가량 지연됐습니다.
서울교통공사는 이날 대화역~오금역을 운행하는 서울교통공사 하행선 전동열차가 홍제역에서 출입문 고장으로 멈춰 섰다고 밝혔습니다.
열차 운행은 8시 35분쯤 재개됐으며, 이 여파로 하행선 열차들이 연쇄적으로 지연됐습니다.
서울교통공사는 출입문 고장 원인 등을 조사할 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
서울교통공사는 이날 대화역~오금역을 운행하는 서울교통공사 하행선 전동열차가 홍제역에서 출입문 고장으로 멈춰 섰다고 밝혔습니다.
열차 운행은 8시 35분쯤 재개됐으며, 이 여파로 하행선 열차들이 연쇄적으로 지연됐습니다.
서울교통공사는 출입문 고장 원인 등을 조사할 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 출근길 지하철 3호선 오금행 일부 구간 지연…“출입문 고장”
-
- 입력 2025-08-12 09:24:49
- 수정2025-08-12 10:07:39
오늘(12일) 오전 8시 25분쯤 지하철 3호선 홍제역에서 출입문 고장으로 열차 운행이 10분가량 지연됐습니다.
서울교통공사는 이날 대화역~오금역을 운행하는 서울교통공사 하행선 전동열차가 홍제역에서 출입문 고장으로 멈춰 섰다고 밝혔습니다.
열차 운행은 8시 35분쯤 재개됐으며, 이 여파로 하행선 열차들이 연쇄적으로 지연됐습니다.
서울교통공사는 출입문 고장 원인 등을 조사할 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
서울교통공사는 이날 대화역~오금역을 운행하는 서울교통공사 하행선 전동열차가 홍제역에서 출입문 고장으로 멈춰 섰다고 밝혔습니다.
열차 운행은 8시 35분쯤 재개됐으며, 이 여파로 하행선 열차들이 연쇄적으로 지연됐습니다.
서울교통공사는 출입문 고장 원인 등을 조사할 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
-
-
허지영 기자 tangerine@kbs.co.kr허지영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.