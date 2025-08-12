출근길 지하철 3호선 오금행 일부 구간 지연…“출입문 고장”

오늘(12일) 오전 8시 25분쯤 지하철 3호선 홍제역에서 출입문 고장으로 열차 운행이 10분가량 지연됐습니다.



서울교통공사는 이날 대화역~오금역을 운행하는 서울교통공사 하행선 전동열차가 홍제역에서 출입문 고장으로 멈춰 섰다고 밝혔습니다.



열차 운행은 8시 35분쯤 재개됐으며, 이 여파로 하행선 열차들이 연쇄적으로 지연됐습니다.



서울교통공사는 출입문 고장 원인 등을 조사할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



