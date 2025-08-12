뉴스광장(춘천)

강릉, 허리 시술 이상 중간 역학조사 결과 오늘 공개

입력 2025.08.12 (09:25) 수정 2025.08.12 (10:07)

강원도가 오늘(12일), 강릉의 한 정형외과 의원에서 발생한 허리 시술 이상 증상 환자 발생과 관련해, 질병관리청에서 통보한 중간 역학 조사 결과를 발표합니다.

여기엔 사고 발생 초기 감염 사례 5건과 병원 현장 역학 조사 사례의 유전형 동질성에 대한 확인 결과가 담길 전망입니다.

최종 역학 조사 결과는 환자 23명의 기저 질환과 환경 등에 대해 종합적인 분석이 끝나는 3~4달 뒤쯤 나올 예정입니다.

강원도가 오늘(12일), 강릉의 한 정형외과 의원에서 발생한 허리 시술 이상 증상 환자 발생과 관련해, 질병관리청에서 통보한 중간 역학 조사 결과를 발표합니다.

여기엔 사고 발생 초기 감염 사례 5건과 병원 현장 역학 조사 사례의 유전형 동질성에 대한 확인 결과가 담길 전망입니다.

최종 역학 조사 결과는 환자 23명의 기저 질환과 환경 등에 대해 종합적인 분석이 끝나는 3~4달 뒤쯤 나올 예정입니다.
박상용 기자

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

