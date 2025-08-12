뉴스광장(춘천)

원주 옛 아카데미극장 철거 막은 24명 ‘무죄’

입력 2025.08.12 (09:28)

춘천지방법원 원주지원은 어제(11일), 업무 방해 등의 혐의로 기소된 아친연대 활동가 김 모 씨 등 24명에게 무죄를 선고했습니다.

법원은 이들의 행위가 극장 보존을 위한 범시민사회 운동의 하나로, 동기와 목적 등을 고려했을 때 무죄로 보는 게 타당하다고 판시했습니다.

이들은 2023년 원주시가 옛 아카데미극장을 철거하는 과정에서 장비를 가로막거나 점거 농성을 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

공지·정정

