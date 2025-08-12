저소득층 명의 대포폰 유통 조직 40여 명 검거
입력 2025.08.12 (09:29) 수정 2025.08.12 (10:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원경찰청 형사기동대가 경상북도 구미시 42살 정 모 씨 등 46명을 범죄단체조직죄와 전기통신법 위반 등의 혐의로 검거했습니다.
이들은 지난해 3월부터 10월까지 원주 지역 노인 17명에게 한 명당 수십만 원을 주고 대포폰을 개통하게 한 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 또, 이들이 개통한 휴대전화로 전자제품을 구입해 재판매하거나 통신사 가입 상품을 판매하는 방식으로 1억여 원을 가로챈 것으로 보고 있습니다.
이들은 지난해 3월부터 10월까지 원주 지역 노인 17명에게 한 명당 수십만 원을 주고 대포폰을 개통하게 한 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 또, 이들이 개통한 휴대전화로 전자제품을 구입해 재판매하거나 통신사 가입 상품을 판매하는 방식으로 1억여 원을 가로챈 것으로 보고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 저소득층 명의 대포폰 유통 조직 40여 명 검거
-
- 입력 2025-08-12 09:29:33
- 수정2025-08-12 10:08:42
강원경찰청 형사기동대가 경상북도 구미시 42살 정 모 씨 등 46명을 범죄단체조직죄와 전기통신법 위반 등의 혐의로 검거했습니다.
이들은 지난해 3월부터 10월까지 원주 지역 노인 17명에게 한 명당 수십만 원을 주고 대포폰을 개통하게 한 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 또, 이들이 개통한 휴대전화로 전자제품을 구입해 재판매하거나 통신사 가입 상품을 판매하는 방식으로 1억여 원을 가로챈 것으로 보고 있습니다.
이들은 지난해 3월부터 10월까지 원주 지역 노인 17명에게 한 명당 수십만 원을 주고 대포폰을 개통하게 한 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 또, 이들이 개통한 휴대전화로 전자제품을 구입해 재판매하거나 통신사 가입 상품을 판매하는 방식으로 1억여 원을 가로챈 것으로 보고 있습니다.
-
-
조휴연 기자 dakgalbi@kbs.co.kr조휴연 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.