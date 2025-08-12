북한, “백두산대학에는 졸업증이 없다”…백두산 답사 독려

북한이 광복 80주년을 앞두고 난관 극복의 상징인 백두산에 올라야 혁명 정신을 배울 수 있다며 주민들에게 답사를 독려했습니다.



노동신문은 오늘(12일) ‘백두산정신으로 조선혁명을 끝까지 완성하자!’라는 제목의 1면 기사에서 “우리 혁명의 억년청청함을 담보하는 위대한 정신은 항일혁명선렬들이 백두의 설한풍속에서 창조한 백두산정신”이라고 밝혔습니다.



그러면서 “혁명선렬들이 창조한 백두산정신으로 더욱 튼튼히 무장하여 경애하는 (김정은) 총비서 동지의 사상과 령도에 절대 충성하여야 더 큰 승리를 향하여 힘차게 나아갈 수 있다”고 썼습니다.



노동신문은 또 ‘현시기 혁명전통교양에서 나서는 중요한 문제’라는 제목의 3면 별도 기사에서도 “백두산지구 혁명전적지답사를 통한 교양이 매우 중요하다”고 강조했습니다.



그러면서 “‘백두산대학’에는 졸업증이 없다는 것을 항상 자각하고 백두산에로의 행군길을 봄날에도 가고 여름에도 가고 한생토록 이어가야 한다”고 독려했습니다.



북한은 백두산에서 김일성 주석이 항일 투쟁을 벌였고 김정일 국방위원장이 태어났다며 ‘백두산 밀영’을 조성해 두고 백두산이 혁명을 배울 수 있는 장소라면서 ‘백두산대학’이라는 용어를 쓰고 있습니다.



또 미국의 제재 압박이나 경제난 등 자신들이 처한 고난을 곧잘 항일 투쟁에 비유하며, ‘백두산 정신’으로 이를 극복하자고 독려해 왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!