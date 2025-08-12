930뉴스

[930 날씨] 오늘 남부 중심 비…중부는 무더위

입력 2025.08.12 (09:57) 수정 2025.08.12 (10:01)

오늘은 주로 남부지방에 비가 올 것으로 보입니다.

지금은 전남과 경남, 제주도에 비가 오고 있고, 특히 호우주의보가 내려진 제주도 한라산엔 시간당 30밀리미터 안팎의 장대비가 쏟아지고 있습니다.

오늘 예상 강수량은 광주와 전남에 20에서 60, 전남 남해안 많은 곳은 80밀리미터가 넘겠고, 부산과 울산, 경남에 5에서 40, 경남 남해안은 60밀리미터가 넘겠습니다.

남해안에 걸쳐있는 정체전선이 더 북상해 내일은 중부지방까지 비가 확대되겠습니다.

남부지방은 내일 밤에 비가 그치겠지만, 중부지방은 광복절인 금요일까지 비가 이어지겠습니다.

특히, 내일 오후부터 수도권엔 시간당 30에서 50, 강원 내륙 산지와 충남 북부 지역엔 시간당 30밀리미터 안팎의 비가 집중되는 곳이 있어 주의해야 합니다.

당분간 비가 내리는 지역에선 돌풍이 불거나 천둥, 번개가 치겠습니다.

오늘 비가 쉬어가는 중부지방은 서울과 춘천의 낮 기온이 33도까지 올라가 무덥겠는데요.

다만, 남부지방은 비가 내리며 광주 28, 창원이 27도 등 30도 아래에 머물겠습니다.

바다의 물결은 남해와 제주 해상, 동해상에서 최고 3미터로 높게 일겠습니다.

당분간 남해안과 제주도 해안에는 너울이 강하게 밀려오겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

이설아 기상캐스터/그래픽:남현서

  • [930 날씨] 오늘 남부 중심 비…중부는 무더위
    • 입력 2025-08-12 09:57:47
    • 수정2025-08-12 10:01:14
    930뉴스
이설아
이설아 기상캐스터

공지·정정

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

