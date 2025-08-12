문화

한국관광공사 “여행으로 광복 80주년 기념하세요”…특집전 개최

입력 2025.08.12 (09:58) 수정 2025.08.12 (10:05)

한국관광공사가 광복 80년을 기념해 관련 역사 여행지를 소개하는 ‘광복절 특집전’을 오는 31일까지 진행한다고 밝혔습니다.

특집전에서는 국내 여행 정보 통합 플랫폼 ‘대한민국 구석구석’을 통해 독립운동가의 고귀한 희생과 업적을 기릴 수 있는 역사 유적지를 비롯해 자유와 평화를 상징하는 곳 등 33개의 여행지를 소개합니다.

또, ▲3.1운동 전개 과정을 따라가는 서울 ▲일제 수탈의 아픔이 서린 곳, 군산 ▲근현대 역사의 흔적을 따라 걷는 부산 코스 등 항일운동의 흔적과 저항 정신을 기릴 수 있는 도보여행 코스도 담겼습니다.

광복의 의미를 더하기 위해 소개된 역사 여행지 50여 곳 안에 숨겨진 태극기를 찾는 온라인 이벤트도 진행합니다.

광복절 특집전 관련 자세한 내용은 대한민국 구석구석(visitkorea.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

이가영 한국관광공사 국내디지털마케팅팀 팀장은 “여행의 즐거움과 함께 독립운동의 숭고함과 광복의 의미를 되새기는 기회가 되길 바란다”고 전했습니다.

[사진 출처 : 한국관광공사 제공]

