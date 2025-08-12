한국관광공사 “여행으로 광복 80주년 기념하세요”…특집전 개최

한국관광공사가 광복 80년을 기념해 관련 역사 여행지를 소개하는 ‘광복절 특집전’을 오는 31일까지 진행한다고 밝혔습니다.



특집전에서는 국내 여행 정보 통합 플랫폼 ‘대한민국 구석구석’을 통해 독립운동가의 고귀한 희생과 업적을 기릴 수 있는 역사 유적지를 비롯해 자유와 평화를 상징하는 곳 등 33개의 여행지를 소개합니다.



또, ▲3.1운동 전개 과정을 따라가는 서울 ▲일제 수탈의 아픔이 서린 곳, 군산 ▲근현대 역사의 흔적을 따라 걷는 부산 코스 등 항일운동의 흔적과 저항 정신을 기릴 수 있는 도보여행 코스도 담겼습니다.



광복의 의미를 더하기 위해 소개된 역사 여행지 50여 곳 안에 숨겨진 태극기를 찾는 온라인 이벤트도 진행합니다.



광복절 특집전 관련 자세한 내용은 대한민국 구석구석(visitkorea.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.



이가영 한국관광공사 국내디지털마케팅팀 팀장은 “여행의 즐거움과 함께 독립운동의 숭고함과 광복의 의미를 되새기는 기회가 되길 바란다”고 전했습니다.



[사진 출처 : 한국관광공사 제공]



