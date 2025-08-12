경찰, ‘불법 도박사이트 운영’ 20대 국내 총책 등 7명 구속

서울과 경기 등 수도권에서 불법 도박사이트 회원을 모집하는 사무실을 운영하고, 억대의 불법 이익을 챙긴 20대 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.



과천경찰서는 도박 장소 등 개설과 국민체육진흥법 위반 혐의로 국내 총책 20대 등 7명을 지난 6일 구속 송치했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



20대 국내 총책 등은 불법 도박 사이트를 운영하며 도박 사이트 회원을 모집하고, 회원 4천여 명을 상대로 10억 원의 불법 이익을 챙긴 혐의 등을 받고 있습니다.



이들은 2022년 4월부터 캄보디아 등에서 운영되고 있는 인터넷 도박사이트 중계 앱에 광고성 글을 올리거나 캄보디아에 있는 상위 공급책에게 건네받은 개인정보에 전화를 거는 방법으로 회원 4천여 명을 모집했습니다.



특히 이들은 서울과 수원, 과천 등에 있는 빌라와 아파트에 도박 사무실을 차렸는데, 단기로 계약하고 수시로 옮겨 다니며 수사기관의 추적을 피해 왔습니다.



이들은 모집한 회원에게 불법 스포츠 도박 베팅을 유도했는데, 회원들은 배팅금 470억 원 가운데 70%인 330억 원가량 손실을 본 것으로 확인됐습니다.



반면, 이들은 회원들이 잃은 금액의 일정 비율을 수수료 명목으로 가져가 불법 이득을 취한 것으로 조사됐습니다.



그 결과 국내 총책은 10억 원 상당의 금액을 챙겼고, 범죄 수익금으로 서울의 50평대 고가 아파트에 거주하거나 고급 수입 차량을 운행하는 등 호화로운 생활을 한 것으로 드러났습니다.



경찰은 한 마약사범의 동선을 추적하던 중 마약사범 주거지가 인터넷 도박사이트 회원 모집 사무실임을 확인하고 이들 일당을 지난 6월 현행범 체포했습니다. 이후 두 달여 추적 끝에 국내 총책 2명도 검거했습니다.



경찰은 검거된 일당을 조사해 캄보디아에 있는 도박 사이트 운영 총책에 대한 수사를 이어갈 계획입니다.



