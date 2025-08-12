유사 프로포폴 ‘에토미데이트’등 7종 마약류 지정…“관리 강화”

식품의약품안전처가 전신마취 유도제 ‘에토미데이트’와 불면증 치료제 ‘렘보렉산트’를 포함한 7종을 마약류로 지정했습니다.



식약처는 오남용 우려 물질과 유엔 마약위원회에서 마약류로 지정한 물질 등 총 7종을 마약류로 신규 지정하는 ‘마약류 관리에 관한 법률 시행령’ 개정안을 오늘(12일) 공포한다고 밝혔습니다.



이에 따라 앞으로 에토미데이트와 렘보렉산트, 헥사히드로칸나비놀은 향정신성의약품으로, 엔피롤리디노 프로토니타젠과 엔피롤리디노 메토니타젠, 에토니타제피프네, 엔데스에틸 이소토니타젠은 마약으로 분류됩니다.



특히 전신마취 유도제인 에토미데이트는 2020년 오·남용 우려 의약품으로 지정된 뒤에도 일부 의료기관에서 프로포폴 대용으로 불법 투약하는 사례가 잇따르며 선제적으로 마약류 지정을 하게 됐습니다.



마약류로 지정되면 의약품 수입부터 투약까지 모든 단계에서 취급 보고의 의무가 부여돼 정부의 실시간 관리가 가능하고, 오남용 우려 사례를 빠르게 인지해 조사와 단속에 나설 수 있게 됩니다.



식약처는 에토미데이트 성분이 기존 오남용 우려 의약품에서 마약류로 변경되면서 의약품 수입업체의 공급에 차질이 없도록 긴밀히 협의할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



