한중, ‘불법조업 근절’ 협력 강화…“석방 없이 양국에서 모두 처벌”

한국과 중국이 무허가 조업 어선 등에 대해서는 석방 조치 없이 양국에서 모두 처벌 조치를 내릴 수 있게 제재를 강화하기로 했습니다.



해양수산부는 지난 5일부터 사흘 동안 중국 해경국과 ‘2025년 한·중 어업지도단속 실무회의’를 열었다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



회의에서는 양국이 어업협정을 맺은 수역에서 조업 질서를 유지하고, 불법 조업을 근절하기 위한 협력을 강화하는 방안이 논의됐습니다.



이에 따라 양측은 다음 달 1일부터 모든 ‘중대 위반 어선’에 대해 석방 없이 양국에서 모두 처벌을 할 수 있도록 제재를 강화하기로 했습니다.



어선이 무허가 조업을 하거나 영해 또는 특정금지구역을 침범해 조업하는 경우, 공무집행을 방해하는 경우에는 ‘중대 위반 어선’으로 분류됩니다.



기존에는 중국 어선이 한국 해역에서 이같은 행위로 단속되더라도, 중국의 어업허가증을 소지했다면 담보금을 내고 석방될 수 있었습니다.



그러나 다음 달부터는 우리 정부가 해당 어선에 예외없이 벌금 등 처벌을 내리고, 중국해경에 인계해 중국에서도 어업허가 취소, 벌금 등의 처벌을 받을 수 있게 조치합니다.



해수부 관계자는 “그동안 중대 위반 어선이 적발되더라도 풀려나 재범의 여지가 있었다”면서 “앞으로는 모두 인계인수 절차를 거쳐 양국에서 각각 처벌받을 수 있도록 중국 측과 합의한 것”이라고 설명했습니다.



한·중 양국은 한국 배타적경제수역(EEZ) 내에서 발견된 중국어선 어구와 관련, 강제 철거 대상을 확대하는 데도 합의했습니다.



기존에는 범장망만 강제 철거 대상에 포함됐지만, 이제는 통발과 같이 허가업종이 아닌 어구나 조업기간, 수역을 위반한 어구도 강제 철거할 수 있습니다.



해수부는 또 양국이 서해 북방한계선(NLL) 인근 해역에서의 중국 어선 불법 조업 문제에 대해 심도 있게 논의하고, 양국이 공조 단속 등 협력을 강화하기로 했다고 밝혔습니다.



조일환 해양수산부 어업자원정책관은 “한·중 어업협정 수역에서의 조업질서 유지는 우리 어업인들의 생계와 안전에 직결되는 중요한 사안”이라면서 “앞으로도 중국 정부와 불법 어업 근절이라는 공동 목표를 가지고 계속 소통하며 지도·단속 분야에서 실질적인 협력을 이어가겠다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!