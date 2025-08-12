문화

조선 궁궐 야경 감상·다과 체험…가을 궁궐 정취 느낀다

입력 2025.08.12 (10:14) 수정 2025.08.12 (11:06)

조선시대 궁궐에서 야경을 즐기거나, 다과 체험을 할 수 있는 행사가 마련됩니다.

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 다음 달 4일부터 10월 26일까지 '창덕궁 달빛기행' 행사를 연다고 밝혔습니다.

행사는 이 기간 매주 목요일부터 일요일까지 하루 6차례 진행합니다.

달빛기행은 야간에 청사초롱을 들고 전문 해설사와 함께 인정전과 낙선재, 연경당 등 궁궐 곳곳을 둘러보며 전통 공연을 즐길 수 있는 행사입니다.

특히 왕들이 쉬던 후원 일대도 함께 둘러볼 수 있습니다.

행사는 티켓링크를 통해 응모 후 당첨된 경우 참여 할 수 있습니다.

이와 함께 다음 달 27일과 10월 5·12·19일에는 경복궁에서 외국인들을 대상으로 하는 행사가 진행됩니다.

왕실의 별식을 만들던 생과방에서 참가자들은 궁중다과와 약차를 즐길 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가유산청 궁능유적본부 제공]

