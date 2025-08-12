아침뉴스타임

해병특검, 임종득 국민의힘 의원 소환 조사

입력 2025.08.12 (10:16) 수정 2025.08.12 (10:24)

'고가 시계' 구매자 "김건희, 순방 시계 필요하다고 해"

‘고가 시계’ 구매자 “김건희, 순방 시계 필요하다고 해”
조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 '광복절 특사'…李 대통령, 2188명 사면 재가

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…李 대통령, 2188명 사면 재가

'순직 해병 사건'의 수사 외압 의혹을 담당하는 특검팀이 오늘 국민의힘 임종득 의원을 피의자 신분으로 불러 조사를 진행하고 있습니다.

당시 국가안보실 2차장이었던 임 의원은 해병대 수사단이 사건을 경찰에 이첩하는 과정에서 김계환 전 해병대사령관 등과 연락을 주고받은 사실이 드러난 바 있습니다.

특검팀은 임 의원을 상대로 당시 사건 기록 회수에 관여했는지 등을 집중조사할 방침입니다.

