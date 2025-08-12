해병특검, 임종득 국민의힘 의원 소환 조사

동영상 고정 취소

'순직 해병 사건'의 수사 외압 의혹을 담당하는 특검팀이 오늘 국민의힘 임종득 의원을 피의자 신분으로 불러 조사를 진행하고 있습니다.



당시 국가안보실 2차장이었던 임 의원은 해병대 수사단이 사건을 경찰에 이첩하는 과정에서 김계환 전 해병대사령관 등과 연락을 주고받은 사실이 드러난 바 있습니다.



특검팀은 임 의원을 상대로 당시 사건 기록 회수에 관여했는지 등을 집중조사할 방침입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!