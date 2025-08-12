문화

트와이스 채영, 다음 달 솔로 데뷔…멤버 중 4번째

입력 2025.08.12 (10:18) 수정 2025.08.12 (10:19)

트와이스 멤버 채영이 다음 달 12일 솔로 가수로 데뷔합니다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 채영이 다음 달 12일 오후 1시에 첫번째 솔로 정규 앨범 '릴 판타지 볼륨1'(LIL FANTASY vol.1)을 발매한다고 오늘(12일) 밝혔습니다.

트와이스 공식 SNS에는 채영의 솔로 데뷔작을 예고하는 온라인 커버 이미지도 공개됐습니다.

채연은 트와이스에서 나연, 지효, 쯔위에 이어 네번째로 솔로 활동에 나섭니다.

JYP는 채영이 트와이스에서 매력적 목소리와 독창적인 스타일을 겸비한 멤버라며 "독보적 캐릭터를 다시 한번 각인시키고 솔로 아티스트 역량을 마음껏 발휘할 예정"이라고 소개했습니다.

[사진 출처 : JYP엔터테인먼트 제공]

