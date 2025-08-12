‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 압수수색

동영상 고정 취소

포스코이앤씨가 시공하는 고속도로 공사 현장에서 발생한 미얀마인 근로자 인명 사고와 관련해 경찰이 포스코이앤씨 본사에 대한 강제수사에 착수했습니다.



경기남부경찰청 포스코이앤씨 감전사고 수사전담팀은 오늘 오전 9시부터 인천 송도 포스코이앤씨 본사와 하청 업체 등 3개 업체에 대한 압수수색에 들어갔습니다.



앞서 지난 4일 광명∼서울고속도로 연장공사 현장에서 지하 물웅덩이에 설치된 양수기 펌프를 점검하려던 30대 미얀마 국적 노동자가 감전으로 추정되는 사고를 당해 의식 불명에 빠졌습니다.



