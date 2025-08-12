[전격시사] 김병주 더불어민주당 최고위원 - “민생·국민 통합에 방점, 조국 사면은 환영…방위비 증액? 요구 없었다”

=====================================================

* 인터뷰 내용 인용 보도시 프로그램명 〈KBS 1라디오 전격시사〉를 정확히

밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 KBS 라디오에 있습니다.



* 텍스트는 실제 방송 내용과 차이가 있을 수 있으니, 보다 정확한 내용은

방송으로 확인하시기 바랍니다.

=====================================================

김병주 더불어민주당 최고위원 - “민생·국민 통합에 방점, 조국 사면은 환영…방위비 증액? 요구 없었다”



▷ 정창준 : <전격 인터뷰> 먼저 김병주 민주당 최고위원 만나 정치 현안 살펴보겠습니다. 의원님 어서 오세요.



▶ 김병주 : 안녕하세요. 김병주입니다.



▷ 정창준 : 광복절 사면 명단이 확정이 됐습니다. 조국 전 대표 사면 어떻게 평가하십니까?



▶ 김병주 : 이재명 대통령의 아주 결단을 존중합니다. 저는 뭐 환영하는 입장이고요. 검찰 독재에 의해서 무도한 어떤 탄압 수사 결과물 중에 한 분인 희생된 분이 저는 조국 대표라고 봅니다. 그래서 잘 됐다라고 판단을 하고요. 이번에 사실 정부 발표대로 이번 사면은 정치인의 방점보다는 민생이나 어떤 국민 통합에 저는 중심 가치를 두고 했다고 봅니다. 특히 민생 분야에 있어서 생계형 사범들에 대한 사면이 많습니다. 그래서 이들이 다시 일어날 수 있는 기회를 준 것이 아니냐라고 보고 있습니다.



▷ 정창준 : 조국 전 대표가 너무 많이 관심을 받아가지고.



▶ 김병주 : 그렇죠.



▷ 정창준 : 좀 집중이 되는 부분이 있습니다. 그런데 이번 사면에 대해서 일단 입시 비리가 좀 확인된 측면이 있고 형기를 반도 채우지 못하고 사면된 것에 대한 부정적 시선도 있습니다. 이 부분은 좀 어떤 말씀을 주시겠습니까?



▶ 김병주 : 거기는 뭐 비판과 또 지지의 목소리가 같이 있는 건 사실인데 조국 수사 같은 경우는 별건의 별건의 별건 수사를 하면서 검찰 독재에서 문재인 정부 죽이기 또 조국 죽이기 이렇게 가한 면이 있죠. 그래서 그런 것들이 충분히 반영되지 않았나 싶고요. 또 사면 문제는 뭐 대통령의 권한이고 하기 때문에 저는 대통령의 이번 아주 어려운 결심 이걸 존중합니다.



▷ 정창준 : 두어 가지만 더 여쭙겠습니다. 그 윤미향 전 의원에 대해서 이게 이제 위안부 기금 횡령 혐의로 확정 판결을 받았는데 야당의 반발이 거셉니다. 어떤 말씀 주시겠습니까?



▶ 김병주 : 뭐 사실 비판의 목소리도 좀 큰 걸로 알고 있습니다. 윤미향 의원에 대해서도 뭐 저는 대통령의 권한 행사인데 굳이 여기서 뭐 왈가왈부 할 건 없고요. 이번에 사실은 정치인의 사면이 계속 언론의 주목을 받긴 하는데 사실은 방점은 저는 생계형 사범들에 대해서 기회를 다시 줘서 다시 일어날 수 있게 했다 이런 대대적인 그런 사면에 저는 이재명 대통령께서 민생과 어떤 국민통합적 가치를 두고 하셨다라고 보고요. 그런 측면으로 우리 국민들께서도 이해해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.



▷ 정창준 : 대통령의 결단을 강조하시고 계신데 이거 하나만 더 여쭤보고 마무리하겠습니다. 송언석 국민의 힘 비대위원장의 요청했다 철회했던 부분들 있죠. 홍문종, 정찬민, 심학봉 전 의원에 대해서도 사면이 이루어졌습니다. 이분들 뭐 횡령과 배임, 뇌물 수수 등의 혐의였는데 야당이 이번 사면을 비판할 자격이 있느냐 이런 얘기도 또 나옵니다. 이 부분 때문에.



▶ 김병주 : 그러니까 아무래도 대통령 입장에서는 야당의 목소리로 들어야 되니까 그런 목소리를 듣고 일부는 반영하지 않았나 싶고요. 사실은 이런 8.15 광복절을 맞이해서 또 내란을 극복하고 세워진 이재명 정부 아니겠습니까? 그래서 이재명 대통령께서는 보수, 진보 할 것 없이 모든 국민의 대통령이다라고 말씀을 누누이 했었고요. 이번 사면에도 진보 진영 인사만이 아니라 그런 것들도 균형을 유지하신 것 같고 그런 정신이 반영되지 않았나 싶고요. 제일 중요한 방점은 저는 정치인은 이번에는 많은 인원은 아닌 것 같아요. 최소 인원이고 생계사범이 주 포인트라고 보이고 있습니다.



▷ 정창준 : 조국 전 대표 앞으로 정치 행보는 좀 어떻게 보십니까?



▶ 김병주 : 글쎄요. 뭐 이제 그 다시 대표로 복귀하지 않겠나 싶고요. 또 나름의 역할을 저는 조국혁신당은 할 거라고 봅니다. 지금 정치 지형에서 이재명 정부 성공을 위해서 우리 민주당이 많이 노력하고 있는데 조국혁신당도 그와 많이 보조를 같이 맞추지 않겠나 싶습니다. 사실 이번 이재명 정부야말로 비정상을 정상화시켜야 되고 또 무너진 걸 바로 세워야 되는 이런 아주 시대적인 사명이 있습니다. 또 민생도 바로 세우고 그러려면 조국혁신당의 어떤 도움도 사실 우리 민주당 입장에서는 필요한 것이고요. 그래서 잘 보조를 맞추어서 가지 않겠나 싶습니다.



▷ 정창준 : 이 부분 좀 재미있는 부분인데 조 전 대표에 대해서 대통령실은 야당이라고 하고 정청래 민주당 대표는 여권이라고 표현을 했습니다. 둘 다 맞는 얘기인가요?



▶ 김병주 : 또 관점에 따라서 맞을 수가 있죠. 그렇지만 확실한 것은 12.3 내란을 겪으면서 사실 조국혁신당뿐만 아니라 진보 진영이 전부 똘똘 뭉쳐서 12.3 내란 이후에 하나가 되어서 윤석열을 탄핵하고 또 이재명 정부를 탄생시켰지 않습니까? 그런 측면에서는 범여권이 맞다고 저는 보고 있고요. 저도 늘 같은 동지 개념으로 보고 있습니다.



▷ 정창준 : 민주당과 조국혁신당의 합당설도 나왔었습니다. 당내 분위기는 그런 얘기들이 좀 오갑니까?



▶ 김병주 : 뭐 아직 그런 거는 시기상조인 것 같습니다. 그런 것은 뭐 시대 흐름에 따라서 자연스럽게 될 수도 있고 안 될 수도 있는 거기 때문에 지금 그런 거 얘기하는 것은 시기상조라고 보입니다.



▷ 정창준 : 의원님 나오셨으니까 이 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 이제 한미 정상회담을 앞두고 있습니다. 안보 문제가 이제 주요 의제인데 의원님 국방위 소속이시니 이 문제 좀 살펴보겠습니다. 제이비어 브런슨 주한 미국 사령관이 기자간담회에서 주한미군의 변화가 필요하다. 숫자보다는 역량 유지가 핵심이라고 했습니다. 이게 감축을 시사하는 건가요? 어떻게 봐야 됩니까?



▶ 김병주 : 글쎄요. 저는 뭐 감축보다는 주한미군의 역량에 조금 있는 그대로 좀 받아들이고 싶어요. 주한미군의 역량을 좀 더 강화하고 해야 된다는 메시지가 들어간 것 같고요. 감축보다는 아마 순환 배치 이런 필요성을 좀 얘기한 것이 아닌가라고 저는 개인적으로 해석을 했거든요. 지금 1개 여단이 순환 배치하고 있잖아요. 계속 상주하는 게 아니라 한 8개월 근무하고 또 복귀하고 다른 부대가 오고 이렇게 해서 하는 그런 측면으로 강조된 것이 아닌가라고 보이는데 이것은 뭐 좀 더 두고 봐야 할 사항인 것 같습니다. 사실 주한미군 감축 이렇게 너무 나갈 필요는 없는 것 같아요. 지금 주한미군을 분석해 보면 2만 8,500명인데 감축할 병력도 거의 없어요 사실은. 왜냐하면 미 2사단 같은 경우 실제 2개 사단밖에 없거든요. 배치돼 있는 이런 사단이 2개 여단. 원래는 1개 사단에 전투 보병 같은 경우는 한 3개, 4개 되잖아요. 그런데 실제 보병 여단은 2개 여단인데 1개 여단만 계속 상주하는 거고 1개 여단도 지금 순환 배치가 되고 있는 거거든요. 이런 전투 부대인 부대 외에는 사실 감축할 부대들이 없습니다. 대부분이 전투 근무 지원을 한다든가 또는 공군이나 해군 최초 필수 요원들만 와 있는 형편이거든요. 그렇기 때문에 거기에는 크게 뭐 감축 이런 거에 대해서 우리가 자꾸 물론 우려는 되지만은 방송이나 이런 데서 확대 재생산하면서 우려할 필요는 없다라고 보이고요. 어떻게든 주한미군의 능력에 조금 더 방점을 두고 저는 주한미군 사령관이 얘기한 것이 아닌가라고 보여지고요. 주한미군 사령관은 철저히 군인입니다. 정치인이 아니기 때문에 정치인의 수사로 이해하기보다는 있는 그대로 받아들이고 또 하는 게 낫지 않겠나라고 저는 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 주한미군의 조직 구성 구성상 지금 필수 인력들만 있기 때문에 감축될 인원도 그렇게 많지 않다.



▶ 김병주 : 그렇습니다.



▷ 정창준 : 전시작전 통제권과 관련해서는 지름길을 택하면 위태로워질 수도 있다고 말했습니다. 이 부분은 좀 어떻게 생각하십니까?



▶ 김병주 : 한반도 안보를 고려해서 순리에 맞게 해야 된다라고 저는 그런 의미로 받아들였거든요. 사실 이재명 정부도 시한을 명시한 것이 아니라 한미 간에 협의를 해서 하겠다라는 큰 방향이잖아요. 그러니까 어떤 시한을 정해서 언제까지 하겠다 하다 보면 졸속으로 할 수가 있잖아요. 그래서 이런 것도 한미 간에 협의를 하면서 순리에 맞게 해서 안보의 공백이 없게 해야 되겠다라는 그런 취지의 얘기로 저는 이해를 했습니다.



▷ 정창준 : 이것도 좀 궁금합니다. 워싱턴포스트가 보도를 했는데 미국이 관세 협상 때 원래 한국의 국방비를 GDP 3.8%로 증액하도록 요구하는 것을 검토했다 이렇게 얘기를 했는데 당초 5% 얘기가 좀 나왔던 걸로 알고 있는데 3.8% 이게 좀 감당 가능한 금액인지 이 부분도 좀 궁금하고 이거 어떤 의미로 받아들여야 될까요?



▶ 김병주 : 지금 사실 뭐 우리 방위비를 증강하라, 국방비를 증강하라 이런 공식적인 요구는 제가 알기로는 없었다고 봐요. 미국에서. 단지 미국 워싱턴 포스트지라든가 이런 언론에서 이렇게 얘기 외신을 하고 있는 거잖아요. 그래서 저는 지금 한미 정상회담을 앞두고 있지 않습니까? 8월 말경쯤 할 걸로 보도가 나오던데 이런 한미 정상회담을 앞두고 이런 논의를 우리 언론이나 우리 한국에서 하는 것은 오히려 협상력을 떨어뜨릴 수 있다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 공식적으로 요구도 안 했는데 미국 내에서 나온 언론 얘기를 가지고 자꾸 하다 보면은 한미 정상회담에서의 협상력을 떨어뜨릴 수가 있고 또 우리 한국에서의 여론을 또 알려주는 꼴이 될 수가 있잖아요. 그래서 아주 조심스러운 면이 있습니다. 어쨌거나 뭐 우리 국방비는 지금까지 지속적으로 증강해 왔고 또 세계 어느 나라보다도 지금 재래식 전력은 세계 5위까지 키워 왔지 않습니까? 그런 거는 트럼프 대통령이나 미국도 인정을 할 겁니다. 그래서 그런 것들을 충분히 설명을 할 필요가 있다고 보고요. 그리고 전작권 전환 추진하면서 미국은 계속 우리 핵심 전력을 높이도록 요구해 왔고 그걸 평가하고 있습니다. 그걸 지금까지 2006년 이후에 한 20년간 해 왔기 때문에 그런 것들을 미국이 요구하더라도 충분히 설명하면 미국 입장에서는 이해할 수 있는 범위다. 그래서 우리 국방비는 어떻게든 우리 세금이 들어가는 문제고 우리 안보가 고려되지 않습니까? 그리고 이건 주권의 문제이기 때문에 그런 측면에서 미국은 아직 요구한 바는 없지만 요구하더라도 그런 한반도 상황을 충분히 설명을 하면 받아들일 수 있겠다라고 저는 생각합니다.



▷ 정창준 : 우리가 구체적으로 너무 많이 언급하는 건 우리의 협상 카드를 노출할 수도 있는 부분이고 국익에 도움이 되는 건 아닌 것 같다 이런 말씀을 하시는 거군요. 동맹의 현대화라는 그러면 이제 구체적인 얘기는 말고 동맹의 현대화라는 얘기를 합니다. 이건 어떤 개념입니까?



▶ 김병주 : 동맹의 현재는 안보 상황을 고려해서 주한미군의 역할이라든가 이런 것들을 조정을 해야 되겠다라고 하는 건데 미국 입장에서요. 그것은 이미 한 20년 전부터 계속 요구해 왔습니다. 주한미군은 북한의 위협에 대응을 하는 핵심인데 좀 더 중국 견제의 역할을 좀 더 확장하면 어떻겠느냐라는 의도를 미국은 늘 가지고 왔었죠.



▷ 정창준 : 최근의 상황들이 아니고.



▶ 김병주 : 중국이 부상하면서 계속해 왔었고요. 또 우리는 그거를 끊기 위해서 실제 진보, 보수 정부 할 것 없이 주한미군은 북한 위협에 국한해야 된다라고 미국을 계속 설득을 시켜 왔었죠. 그리고 이제 트럼프 정부 들어와서도 그런 목소리들이 좀 높아가는 것 같아요. 미국 내에서도 이 문제는 의사결정이 단일화된 건 아닌 것 같습니다. 여러 여론에 보면은. 그런데 지금 미국 내 목소리에서는 주한미군의 역할을 이제 중국 견제까지 확대해야 한다는 목소리가 좀 더 커지는 것은 저는 사실이라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 그렇게 가는 것보다는 주한미군은 북한 위협에 국한을 해야 된다라고 우리는 또 설득을 시키고 그런 노력이 필요하다고 보여집니다.



▷ 정창준 : 북한이 우리 군의 대북 확성기 철거에 호응해서 대남 확성기를 철거를 했습니다. 이 부분에 대해서는 좀 어떻게 남북 대화에 긍정적인 신호인가요? 어떻게 평가해야 될까요?



▶ 김병주 : 저는 아주 긍정적으로 보고 있습니다. 지금 윤석열 정권 당시는 강대강으로 치달으면서 거의 어려움을 겪었지 않습니까? 그런데 이제 뭐 실제 한반도 평화의 물꼬를 터야 되는데 지금 모든 통신선도 단절이 된 그런 상황이지 않습니까? 그럼 누가 먼저 여건을 만들어야 되겠습니까? 그래서 사실은 이재명 정부 들어오자마자 북한 대북 확성기에 대한 방송을 중지하니까 북한에서는 소음 방송을 중지로 화답을 한 것이고요. 이번에 대북 확성기 그럼 철거를 했더니 한 4일 후에 이제 철거하는 북한에서도 철거하는 움직임이 보이고 있지 않습니까? 그래서 이심전심으로 지금 좀 가고 있는 거죠. 이런 거 하나하나가 이제 신뢰가 좀 쌓여 갈 거라고 보고요. 북한은 어느 때보다도 우리 대한민국의 이런 대북 정책이라든가 안보 정책을 눈여겨보고 있는 것 같아요. 그러다 보면 어떤 여건이 됐을 때 이제 대화의 물꼬가 터지고 평화를 만들어가는 작업이 가능하지 않겠는가 라고 생각이 듭니다. 그리고 이 분야에 대해서는 아마 미국의 트럼프 대통령도 가장 관심이 있는 분야 중에 하나라고 저는 생각합니다. 북한 문제에 대해서. 왜냐하면 본인이 1기 집권 당시 거의 평화를 만드는 문턱까지 갔다 왔잖아요. 물론 하노이 노딜로 인해서 원점으로 돌아가긴 했지만 거기서 아마 합의를 했으면 지금쯤은 한반도 평화 시대가 왔을 겁니다. 본인도 그 당시에 아쉬움을 갖고 있을 거라고 보고 김정은도 그렇고 트럼프 대통령도 그러한 아쉬움을 갖고 있을 겁니다. 그렇기 때문에 아마 이번 한미 정상회담에서도 그런 것들에 대해서 트럼프가 먼저 꺼내지 않을까. 그래서 저는 트럼프가 우리 뭐 국방비를 증액하라. 주한미군 방위비 분담금 이런 거 얘기하기 전에 북한 문제를 화제로 끌고 가면은 오히려 쉽지 않을까라는 개인적인 생각을 하고 있습니다.



▷ 정창준 : 그 말씀 들으니까 그 생각이 나네요. 트럼프 대통령이 우리 대표단 만났을 때 김정은은 잘 있느냐 뭐 이런 걸 물어봤다.



▶ 김병주 : 제일 먼저 김정은 그런 걸 물어봤다고 하기도 하고요. 트럼프 대통령이 되자마자 화상으로 주한미군 사령관하고 이렇게 파티장에서 하면서 김정은 잘있냐부터 또 그때도 물었거든요. 그만큼 트럼프 대통령의 머릿속에는 북한 문제가 많이 자리 잡고 있기 때문에 그쪽 문제로 이렇게 갖고 갔을 때 우리 국익에도 도움이 된다고 보여지고요. 그러면 어떤 평화의 물꼬를 틀 수 있는 기회가 되지 않겠는가라는 생각을 하고 있습니다.



▷ 정창준 : 정치 현안도 좀 살펴보겠습니다. 주식 양도세 대주주 조건과 관련해서 당정협의회에서 일단은 결론을 내지 않았습니다. 당은 현행을 유지하자는 의견을 전달한 것으로 전해졌는데 아직 정부가 조금 고민을 하는 것 같습니다. 어떻습니까?



▶ 김병주 : 아직 뭐 당에서도 입장 정리가 완전히 된 것은 아니고요. 우리 지금 여론을 실제 전달한 걸로 이해하시면 될 것 같습니다. 주식 투자 심리가 많이 위축되는 걸 우려가 되고 있기 때문에 또 그런 여론을. 사실 당은 늘 국민과 접점이 있기 때문에 국민의 목소리를 가장 잘 듣고 이해하고 또 그 목소리를 대변하지 않습니까? 그런 것들을 당정회의에서 충분히 전달을 했고 이런 것들을 정부가 이제 고민을 하리라고 봅니다.



▷ 정창준 : 이춘석 의원 주식 차명거래 의혹과 관련해서는 민주당에서는 할 수 있는 조치를 이제 다 한 건가요?



▶ 김병주 : 일단은 단기적으로는 한 것이고요. 왜냐하면 지금 본인 스스로 사퇴하고 탈당도 하고 그리고 우리 제명까지 검토 이런 수순까지 갔잖아요. 그러면 이제 경찰의 수사를 좀 더 지켜보고 나중에 예를 들면은 또 체포 동의안 이런 것도 올 수도 있고 그다음에 또 범죄 사실이 사실로 드러난다면은 또 그 다음 수순 이런 것들이 국회에서 할 수 있는 방안들도 있거든요. 그래서 일단 조치는 다 했는데 좀 더 지켜보면서 그런 것들이 이루어지지 않겠나 싶습니다.



▷ 정창준 : 야당이 요구하는 특검은 필요한가요?



▶ 김병주 : 아니 단일성 갖고 특검은 정치적인 수사라고 보고요. 이것은 뭐 사실 경찰에서 충분히 수사로 이러한 것들의 잘잘못은 금방 가려질 것이라고 봅니다. 야당에서 특검을 하는 거는 지금 3 특검이 가동이 되고 있지 않습니까? 내란 특검이라든가 김건희 이런 거에 대한 물타기로 하려고 하는 것이 아닌가라고 보여지는 거죠. 일종의 정치 공세 보고 있습니다. 우리 당에서는 하여튼 이 문제에 대해서는 대단히 국민께 죄송한 마음을 갖고 있고요. 또 이런 일은 일벌백계 해야 된다라는 생각을 갖고 있습니다.



▷ 정창준 : 홍익표 전 민주당 원내대표가 저희 프로그램에 나와서 차명계좌 정도가 확인되면 이춘석 의원이 스스로 의원직 사퇴를 해야 한다는 의견도 내놨는데 의원님 개인 생각은 좀 어떠세요?



▶ 김병주 : 저도 뭐 그 정도 확인이 되면 사실 국민들 정서상 용인되기가 어렵지 않습니까? 그럼 뭐 스스로 결정을 하는 것이 가장 좋은 방법이라고 봅니다.



▷ 정창준 : 특검 상황도 좀 알아보겠습니다. 어제 서울구치소 방문하셨죠? 어떤 배경입니까, 어제.



▶ 김병주 : 우리 민주당에서 3 특검에 대한 실제 종합대응위원회가 구성이 됐는데 지금 윤석열 내란수괴 같은 경우 체포영장 집행에 두 차례나 거부하고 있지 않습니까? 첫 번째는 뭐 속옷차림으로 땡깡을 부린 거나 마찬가지고 두 번째는 또 의자에서 그러고 그래서 그 실상을 정확히 좀 확인을 하기 위해서 CCTV라든가 바디캠 이런 것들을 확인해 보면 그 진위를 정확히 알 수가 있고 또 체포영장 집행 이루어져야 되지 않습니까? 법 앞에 모두 평등해야 되는데 이런 체포영장 집행이 제대로 되지 않으면 우리 법치가 무너지지 않습니까? 그런 걸 좌시할 수가 없어서 위원회에서 가서 그런 것들을 확인하고 또 그런 걸 요구하기 위해서 갔었는데 유감스럽게도 서울구치소에서는 CCTV라든가 그런 것들을 공개를 거절을 했어요. 사실 우리가 그냥 가서 열람하면서 보려고만 했는데 그 정도는 충분히 가능한데 그걸 거절했기 때문에 법사위 차원에서 결의를 해서 요구를 하는 수순으로 다시 밟고 있습니다.



▷ 정창준 : 일단 궐석 재판으로 윤석열 전 대통령 재판은 진행이 될 것 같습니다. 오늘 김건희 여사에 대한 영장 실질심사 짧게 어떻게 될 것 같습니까?



▶ 김병주 : 오늘 실질 구속 영장 발부돼서 실제 구속이 돼야 되겠죠? 지금 증거는 차고 넘친다고 봅니다.



▷ 정창준 : 오늘 여기까지 듣겠습니다. 김병주 민주당 최고위원과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다.



▶ 김병주 : 감사합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!