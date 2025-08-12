노래방서 여성 살해 유기 30대 남성, 지인 성폭행·전 연인 스토킹도

노래방에서 50대 여성을 살해하고 야산에 시신을 유기한 30대 종업원이, 지인을 성폭행하고 헤어진 연인을 스토킹한 혐의로도 실형을 선고받았습니다.



인천지법 형사13부(김기풍 부장판사)는 최근 준강간과 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 30대 남성에게 징역 3년을 선고했습니다.



이 남성은 지난해 1월 술에 취해 잠든 지인이 항거불능 상태라는 점을 이용해 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



또, 지난 1월 말에는 전 여자친구인 또 다른 피해자에게 244차례 메시지를 전송하고 주거지 건물에 침입하는 등 스토킹한 혐의도 받습니다.



남성은 전 여자친구에 대한 접근을 금지하는 법원의 긴급응급조치 명령을 받고도 스토킹 범행 이어온 것으로 조사됐습니다.



재판부는 "피고인은 스토킹 범죄 등으로 재판을 받던 중에 추가 범행을 저지른 데다 피해자와 합의하지도 못했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



남성은 이들 사건과 별도로, 살인과 시체유기 등의 혐의로도 기소돼 1심 선고 공판에서 징역 30년을 선고받았고, 현재 항소심 재판이 진행되고 있습니다.



해당 사건은 남성이 지난 2월 경기 부천시 노래방에서 50대 여성의 목을 졸라 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 사건입니다.



노래방 종업원인 남성은 범행 후 피해자의 시신을 자신의 차량에 실은 뒤 이틀 동안 부천과 인천 일대를 돌아다니면서 피해자의 신용카드로 120여만 원을 썼고, 피해자의 반지 2개와 팔찌 1개도 훔친 것으로 조사됐습니다.



남성은 사건 발생 다음 날 저녁, 인천시 서구 야산에 올라가 쓰레기 더미에 피해자 시신을 유기했습니다.



아울러 남성은 지난해 4월부터 9월까지 이혼한 전 아내의 계좌에 수십차례 1원을 입금하면서 입출금 내역에 '싸우기 싫다'라거나 '대화하자'는 등 메시지를 남긴 혐의로도 기소돼 징역 6개월을 선고받은 바 있습니다.



남성은 이 범행으로 피해자 주변 접근을 금지하는 법원의 긴급 응급조치 명령을 받고도 수십차례 전화하거나 문자메시지를 보낸 것으로 조사됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!