“윤석열 전 대통령 있는 서울구치소 폭파” 50대 협박범 긴급체포

윤석열 전 대통령이 수감 중인 서울구치소를 폭파하겠다고 협박한 50대 남성이 경찰에 검거됐습니다.



경기 안양만양경찰서는 오늘(12일) 공중 협박 혐의로 50대 남성 A 씨를 긴급체포했다고 밝혔습니다.



A 씨는 오늘 새벽 4시 반쯤 경찰민원콜센터(182)로 전화해 “윤석열 전 대통령이 있는 서울구치소에 뭐라도 가져가서 폭파하겠다”고 협박한 혐의를 받습니다.



콜센터 상담원은 곧바로 112에 신고했고, 경찰은 신고접수 50여 분만인 새벽 5시 20분쯤 안양시 소재 A 씨 지인 주거지 인근 노상에서 A 씨를 붙잡았습니다.



경찰 관계자는 “음주 여부, 범행 동기 등은 추후 확인할 예정”이라고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



