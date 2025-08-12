[아침뉴스타임 날씨] 오늘 남부 중심 비…중부는 무더위

동영상 고정 취소

현재 경남 거제엔 시간당 40밀리미터 안팎의 장대비가 쏟아지고 있습니다.



지금 전남 해안과 경남 해안, 제주 산지엔 호우특보가 발효 중인데요.



오늘 예상 강수량은 광주와 전남에 20에서 60, 전남 남해안 많은 곳은 80밀리미터가 넘겠고, 부산과 울산, 경남에 5에서 40, 경남 남해안은 60밀리미터가 넘겠습니다.



남해안에 걸쳐있는 정체전선이 더 북상해 내일은 중부지방까지 비가 확대되겠습니다.



남부지방은 내일 밤에 비가 그치겠지만, 중부지방은 광복절인 금요일까지 비가 이어지겠습니다.



특히, 내일 오후부터 수도권엔 시간당 30에서 50, 비가 집중되는 곳이 있어 주의해야 합니다.



비가 내릴 땐 돌풍이 불거나 천둥, 번개가 치겠습니다.



낮 기온은 서울과 춘천 33도로 비가 쉬어가는 중부지방은 무덥겠지만, 광주와 대구 28도 등 비가 내리는 남부지방은 30도 아래에 머물겠습니다.



바다의 물결은 남해와 제주 해상, 동해상에서 최고 3미터로 높게 일겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



이설아 기상캐스터/그래픽:남현서



