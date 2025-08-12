민주 한정애 “윤미향, 형량 과도했다…착복 안 했는데 횡령인가”

민주당 정책위의장인 한정애 의원이 광복절 특사로 사면된 윤미향 전 의원에 대해 “형랑이 과도했다”고 밝혔습니다.



한 의원은 오늘(12일) CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 “법상으로 따지면 기부금법 위반”이라면서도 “상식적인 차원에서는 본인이 실제로 횡령한 것은 아니지 않으냐”고 말했습니다.



한 의원은 “검찰이 기소는 8건인가 했는데 그중에 유죄가 된 것은 1심에서는 1건이었다”며 “횡령이라고 할 수 있는 게 한 1700여만 원 정도 된다는데 그것도 영수증을 찾지 못해서 확인이 안 되는 거니까 유죄라고 한 것”이라고 설명했습니다.



이어 “공식적으로 법인의 등록된 계좌로 받아야 하는데 위안부 할머니 한 분이 돌아가시고 급하게 장례를 치러야 돼서 윤 전 의원이 개인 계좌를 공개했고 그쪽으로 돈을 받아서 장례를 치른 건 때문에 기부금법상 위반이었다”며 “그 돈을 본인이 개인적으로 쓰지는 않았다”고 강조했습니다.



한 의원은 “장례를 잘 치르고 (남은 돈을) 함께 고생해 줬던 여러 단체들에 다시 기부했었다”며 “그걸 착복했다면 횡령이겠지만 그렇게 한 것이 (법상으로만) 유죄 판결”이라고 덧붙였습니다.



그러면서 “윤석열 검찰이 악마화를 했다. (사면은) 그런 것에 대한 바로잡기”라며, 이같은 상황을 고려하면 “형랑이 과도했다”고 말했습니다.



또한, 이 대통령이 “일가족을 도륙한다든지 과도하게 (수사)하는 것에 대해 경각심을 일으켜야 하는 것 아니냐는 차원에서 (사면을) 결심하신 것 아니겠느냐”며 “당은 여러 의견을 겸허히 받아들일 것”이라고 했습니다.



한 의원은 정치인 외에도 소액 연체자나 행정 제재를 받은 사람에 대한 특별감면 조치 등 “민생 회복 차원”의 사면이 많았다며, “오히려 (특별 사면의) 방점은 실제로는 여기에 있다”고 강조했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!