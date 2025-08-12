중앙선관위, 21대 대선 선거비용 보전액 등 932억 원 지급

중앙선거관리위원회는 제21대 대통령 선거에 참여한 정당 등에 선거비용 보전액 887억여 원과 국가가 부담하는 비용 45억여 원 등 총 932억여 원을 지급했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



선거비용 보전 대상 정당은 더불어민주당과 국민의힘 등 2개 정당으로, 총 청구액 901억여 원의 98.5%에 해당하는 887억여 원의 보전비용이 지급됐습니다.



선관위는 6월부터 선거비용 보전 실사반을 구성해 서면조사와 현지실사를 거쳐 보전 청구의 적법 여부를 집중 조사했고, 그 결과 민주당 4억여 원, 국민의힘 9억여 원 등 총 13억여 원을 감액했다고 설명했습니다.



선관위는 아울러 공직선거법에서는 시각장애 선거인의 선거 정보 접근 기회를 확대하기 위해 득표율과 관계없이 후보자가 지출한 점자형 선거공보·점자형 선거공약서 등 비용을 국가의 예산으로 부담하고 있으며, 지난 대선에서는 45억여 원을 6개 정당·후보자에 지급했다고 밝혔습니다.



선관위는 선거비용 보전 후에도 위법행위에 소요된 비용이나 선거비용 축소·누락, 업체와 이면 계약을 통한 리베이트 수수, 정치자금 사적·부정용도 지출 등 불법 행위를 적발하는 경우 해당 금액을 반환하게 하고 엄중하게 조치할 방침이라고 밝혔습니다.



21대 대선에 참여한 정당·후보자가 제출한 정치자금 수입·지출 내역은 서류열람과 사본 교부를 신청할 수 있으며, 선거비용의 수입과 지출 내역은 중앙선관위 홈페이지에서도 확인할 수 있습니다.



