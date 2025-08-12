정치

중앙선관위, 21대 대선 선거비용 보전액 등 932억 원 지급

입력 2025.08.12 (10:38) 수정 2025.08.12 (10:40)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

중앙선거관리위원회는 제21대 대통령 선거에 참여한 정당 등에 선거비용 보전액 887억여 원과 국가가 부담하는 비용 45억여 원 등 총 932억여 원을 지급했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.

선거비용 보전 대상 정당은 더불어민주당과 국민의힘 등 2개 정당으로, 총 청구액 901억여 원의 98.5%에 해당하는 887억여 원의 보전비용이 지급됐습니다.

선관위는 6월부터 선거비용 보전 실사반을 구성해 서면조사와 현지실사를 거쳐 보전 청구의 적법 여부를 집중 조사했고, 그 결과 민주당 4억여 원, 국민의힘 9억여 원 등 총 13억여 원을 감액했다고 설명했습니다.

선관위는 아울러 공직선거법에서는 시각장애 선거인의 선거 정보 접근 기회를 확대하기 위해 득표율과 관계없이 후보자가 지출한 점자형 선거공보·점자형 선거공약서 등 비용을 국가의 예산으로 부담하고 있으며, 지난 대선에서는 45억여 원을 6개 정당·후보자에 지급했다고 밝혔습니다.

선관위는 선거비용 보전 후에도 위법행위에 소요된 비용이나 선거비용 축소·누락, 업체와 이면 계약을 통한 리베이트 수수, 정치자금 사적·부정용도 지출 등 불법 행위를 적발하는 경우 해당 금액을 반환하게 하고 엄중하게 조치할 방침이라고 밝혔습니다.

21대 대선에 참여한 정당·후보자가 제출한 정치자금 수입·지출 내역은 서류열람과 사본 교부를 신청할 수 있으며, 선거비용의 수입과 지출 내역은 중앙선관위 홈페이지에서도 확인할 수 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중앙선관위, 21대 대선 선거비용 보전액 등 932억 원 지급
    • 입력 2025-08-12 10:38:43
    • 수정2025-08-12 10:40:29
    정치
중앙선거관리위원회는 제21대 대통령 선거에 참여한 정당 등에 선거비용 보전액 887억여 원과 국가가 부담하는 비용 45억여 원 등 총 932억여 원을 지급했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.

선거비용 보전 대상 정당은 더불어민주당과 국민의힘 등 2개 정당으로, 총 청구액 901억여 원의 98.5%에 해당하는 887억여 원의 보전비용이 지급됐습니다.

선관위는 6월부터 선거비용 보전 실사반을 구성해 서면조사와 현지실사를 거쳐 보전 청구의 적법 여부를 집중 조사했고, 그 결과 민주당 4억여 원, 국민의힘 9억여 원 등 총 13억여 원을 감액했다고 설명했습니다.

선관위는 아울러 공직선거법에서는 시각장애 선거인의 선거 정보 접근 기회를 확대하기 위해 득표율과 관계없이 후보자가 지출한 점자형 선거공보·점자형 선거공약서 등 비용을 국가의 예산으로 부담하고 있으며, 지난 대선에서는 45억여 원을 6개 정당·후보자에 지급했다고 밝혔습니다.

선관위는 선거비용 보전 후에도 위법행위에 소요된 비용이나 선거비용 축소·누락, 업체와 이면 계약을 통한 리베이트 수수, 정치자금 사적·부정용도 지출 등 불법 행위를 적발하는 경우 해당 금액을 반환하게 하고 엄중하게 조치할 방침이라고 밝혔습니다.

21대 대선에 참여한 정당·후보자가 제출한 정치자금 수입·지출 내역은 서류열람과 사본 교부를 신청할 수 있으며, 선거비용의 수입과 지출 내역은 중앙선관위 홈페이지에서도 확인할 수 있습니다.
오대성
오대성 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬”

“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬”
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.