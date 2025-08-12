[생생뉴스] 코로나19 환자 수 2배 늘어…여름철 건강 지키려면?

■ 프로그램명: KBS대전 생생뉴스

◇ 박지은 기자 (이하 박지은): 최근 4주 사이 코로나19 환자가 2배 가까이 늘면서 다시 유행 조짐을 보이고 있습니다. 여기에 장염 환자까지 늘면서 여름철 건강 관리에 주의가 필요한데요. 오늘 생생 인터뷰, 서지원 호흡기내과 전문의와 함께 여름철 건강 관리법 알아보겠습니다. 선생님, 안녕하세요.◆ 서지원 감염내과 전문의(이하 서지원): 네, 안녕하세요.◇ 박지은: 우리나라를 둘러싼 주변국들은 코로나19 재유행으로 몸살을 앓고 있다고 하는데요. 우리나라 최근 코로나19 환자, 얼마나 늘었습니까?◆ 서지원:그리고 코로나19는 4급 법정 전염병으로 발생 환자 전수를 집계하는 대신에 지정 의료기관에서 발생하는 환자 수를 통해 유행 동향을 파악하는 표본 감시 체계에 따라 관리하고 있거든요. 그래서 지금 표본 감시 대상 병원급 의료기관 입원 환자 수가 5주 전에 101명에서 지난주에 220명으로 5주 연속 계속 늘고 있고요. 42개 상급종합병원, 그러니까 대학병원급의 입원 환자 수도 23명으로 4주 연속 늘었습니다.◇ 박지은: 이렇게 증가세가 이어진다면 앞으로 얼마나 더 늘어날 걸로 보이세요?◆ 서지원: 지금 질병청은 코로나19 발생 동향과 지난해 유행 패턴을 고려하면 이달 말까지 환자 발생의 증가세가 계속될 걸로 예상하고 있고요. 의원급 의료기관의 외래 호흡기 환자 코로나19 바이러스 검출률이 4주 연속 증가세를 보여서 7월 말에 13%였던 게 지금 8월 들어서는 23% 정도까지 올랐습니다. 그리고 하수에서 나오는 코로나19 바이러스 농도도 완만한 증가세를 보이고 있어서 아마도 8월 말까지는 계속 증가되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.◇ 박지은: 여름철 코로나19가 다시 확산할 수 있다는 얘기도 있었는데요. 실제적으로 계절적인 요인이 영향을 미쳤습니까?◆ 서지원: 네, 코로나19 확산에는 계절적 요인이 어느 정도 영향을 미친다고 보는 것이 맞는 것 같습니다. 다만 독감처럼 여름에는 줄고 겨울에 확 늘어난다는 수준으로 단순히 움직이지는 않고요.◇ 박지은: 그렇다면 변이 바이러스 문제도 알아봐야 할 텐데요. 현재 코로나19 관련 변이 바이러스, 많이 나오고 있는 상황입니까?◆ 서지원: 예, 코로나19 변이는 계속 일어나고 있습니다. 변이가 계속 나타나는 건 바이러스의 자연스러운 진화 과정이기 때문입니다. 코로나19 바이러스는 RNA 바이러스이기 때문에 변이가 더 자주 생깁니다. 그 이유는 RNA 바이러스가 숙주 세포 안에서 자기 유전 물질을 복제할 때 DNA 바이러스보다 오류가 잘 일어나기 때문입니다. 이 오류가 바로 돌연변이인데, 대부분은 별 의미가 없는 변화지만 일부는 바이러스 성질을 바꾸게 됩니다. 그리고 전 세계 수백만, 수억 명이 감염되면서 복제 기회가 기하급수적으로 늘어나 변이도 많이 발생할 수밖에 없습니다. 이런 변이종이 생존하게 되어 오미크론 같은 변이종이 전 세계로 확산됐고, 지금은 우세종이 됐습니다.◇ 박지은: 코로나19 바이러스가 이제 오미크론 형태로 변이를 했다고 말씀해 주셨는데, 그러면 백신도 (변이형태에 맞게)새롭게 맞아야 하는 겁니까?◆ 서지원: 꼭 변이가 나올 때마다 새로운 백신을 맞아야 하는 건 아닙니다. 다만 변이의 성질과 백신이 제공하는 기존 면역 보호력이 어느 정도인가에 따라 전략이 달라지게 됩니다. 변이가 스파이크 단백질 구조를 크게 바꿔서 기존 백신 항체가 잘 알아보지 못하는 수준이 된다면 새로운 백신이 필요할 수 있습니다. 그 예가 오미크론이 처음 등장했을 때인데, 델타 전용 백신만으로는 예방 효과가 크게 떨어졌습니다. 그래서 오미크론 백신이 나오게 된 겁니다. 그리고 두 번째는 중증 질환 예방 효과 유지 여부입니다. 변이가 있어도 기존 백신의 중증이나 사망 예방 효과가 대부분 유지된다면 백신을 급히 바꿀 이유는 없습니다. 세 번째는 유행 규모와 위험도입니다. 새로운 변이가 빠르게 확산하고 치명률이 높다면 신속한 백신 개발이 필요하게 됩니다.◇ 박지은: 말씀을 정리해 보면, 기존에 맞고 있던 코로나19 백신만으로도 지금의 변이 상황까지는 예방이 가능하다고 이해할 수 있을까요?◆ 서지원: 그렇죠. 지금 오미크론 변이는 다행히 치명률은 높지 않고 전파력만 강하기 때문에 주변에 많이 퍼지지만, 기존에 맞았던 백신으로도 중증이나 사망을 예방할 수 있는 효과가 충분히 있습니다. 그래서 현재로서는 백신을 새로 맞고 있지 않습니다.◇ 박지은: 사실 코로나19 백신이 한참 유행했을 시절에는 접종률이 많이 증가했었는데, 요즘에는 ‘또 맞아야 하나’라는 생각을 하시는 분들이 많을 것 같습니다. 그럼 얼마 주기로 접종하는 게 좋습니까?◆ 서지원:◇ 박지은: 독감 예방주사는 겨울철 전에 맞는다는 인식이 있는데, 코로나19 예방접종까지 해야 하나 고민하는 분들이 많습니다. 그런데 유행이 늘고 있다면 미리 맞아두는 것이 여름철 건강 관리에 도움이 될까요?◆ 서지원: 그렇죠. 지금처럼 휴가를 간다든지, 사람들이 많이 모이는 지역에 간다면 미리 예방접종을 하는 것이 좋습니다. 특히 고령자, 고위험군, 기저질환자, 어린아이들의 경우에는 예방 효과가 있습니다.◇ 박지은: 코로나19 백신 공급 상황은 어떻습니까?◆ 서지원: 현재 백신 공급량 자체는 넉넉한 편입니다. WHO 수석과학자는 최근 코로나19 백신 공급 상황이 극적으로 개선되었다고 하면서, 현재 매달 약 10억 회분이 생산되고 있다고 밝혔습니다. 그래서 공급 병목 현상은 크게 완화된 것으로 평가됩니다. 우리나라 비축분도 충분합니다. 국내에서 65세 이상 고위험군 1,029만 명 중 접종률이 47.4%인데, 정부 백신 재고량이 6월 2일 기준 약 18만 회분이라고 확인되었습니다. 이 정도 비축량이면 절대 부족 상황은 아니라고 정부는 밝혔습니다. 다만 일선 기관에서는 배급 체감이 다를 수 있습니다.◇ 박지은: 현재 코로나19 백신 접종, 노년층과 어린이 대상이 유료입니까, 아니면 무료입니까?◆ 서지원:고, 그 외는 유료 접종입니다.◇ 박지은: 그렇군요. 휴가철을 앞두고 여름철 건강 관리를 위해 미리 코로나19 백신을 맞고자 하는 분들은 65세 이상이면 무료 접종이 가능하다는 점 말씀해 주셨습니다.◆ 서지원: 미리 병원에 예약을 하셔야 백신을 확보할 수 있습니다. 보건소나 의료기관에서 접종을 받으셔야 하니 예약이 필요합니다.◇ 박지은: 령자나 고위험군은 예방접종이 백신 개념이어서, ‘또 아픈 몸살처럼 겪는 것 아니냐’며 주저하는 경우가 있는데요. 접종 시점을 본다면 꼭 여름철이 아니더라도 겨울 전에 맞아도 되나요?◆ 서지원: 그렇죠. 독감 백신은 보통 10월 중순에 시작되는데, 그 시기에 맞춰서 같이 맞는 것도 좋은 방법입니다.◇ 박지은: 여름철뿐 아니라 독감 접종 시기에 코로나19 백신을 함께 맞아도 되지만, 최근 코로나19 감염이 조금씩 늘고 있어서 (코로나19 백신 접종에 대해)말씀 드리고 있는 상황입니다. 그렇다면 코로나19 외에도 새로운 감염병이 나타날 수 있다는 우려도 있는데요. 이 부분은 어떻게 보십니까?◆ 서지원: 새로운 감염병이 주기적으로 나타날 가능성은 상당히 높습니다. 전문가들과 WHO는 앞으로 신종 감염병의 주기적 출현이 피할 수 없는 현상이라고 보고 있습니다. 인구 증가와 도시화로 사람과 동물 접촉 빈도가 높아졌고, 특히 사람들이 야생동물 서식지를 침범하면서 동물 바이러스가 사람에게 전이되는 가능성이 커졌습니다. 비행기 등 이동 수단 발달로 하루 만에 전 세계로 이동이 가능해, 국지적 감염이 단시간에 퍼질 수 있습니다. 기후 변화로 모기, 진드기 등의 서식지가 북상·확산돼 열대·아열대 바이러스가 새로운 지역에 등장하기도 쉽습니다. 코로나, 독감, 에볼라 등 RNA 바이러스는 변이 속도가 빨라 바이러스 진화가 가속되고 있습니다. 농업·축산 시스템 변화로 대규모 공장식 축산이 늘어나, 바이러스가 빠르게 퍼지고 변이할 기회도 많아졌습니다. 실제로 2003년 사스, 2009년 신종플루(H1N1), 2012년 메르스, 2014~2016년 서아프리카 에볼라, 2016년 지카, 2019년 코로나19까지, 5년 주기로 계속 새로운 감염병이 나왔습니다.◇ 박지은: 그렇군요. 또다시 새로운 감염병이 나타날 수 있기 때문에 건강 관리에 대한 우려도 커지고 있는데요. 그렇다면 예방을 위해, 우리가 이런 감염병에 대응하기 위해 지켜야 할 생활 수칙들을 짚어주시죠.◆ 서지원: 우리가 지난 5년 동안 코로나19 사태를 겪으면서 배웠던 것들을 그대로 적용하면 될 것 같습니다.여름철 에어컨이나 선풍기를 사용할 때는 창문을 두 곳 이상 열어 공기가 잘 순환되도록 하고, 2시간마다 10분 정도 강제로 환기하는 것이 좋습니다.그리고 가능하면 눈, 코, 입을 만지지 않는 것이 좋습니다. 또한, 발열·기침·인후통 등 감기나 코로나19와 비슷한 증상이 있다면 외출이나 여행을 자제하고, 65세 이상 어르신·기저질환자·임신부 같은 고위험군을 만나는 것을 피하는 것이 좋습니다. 그리고◇ 박지은: 또 물놀이 다녀온 뒤에 최근 장염 환자가 늘었다는 얘기도 들리는데요. 현장 체감은 어떻습니까?◆ 서지원:◇ 박지은: (장염)예방법 짧게 정리 부탁드립니다.◆ 서지원:음식물은 중심부까지 85도 이상으로 충분히 가열해서 익혀 먹고, 가능하다면 냉수보다는 정수된 물이나 끓인 물을 마시는 것이 좋습니다. 얼음은 위생 관리가 된 제빙기에서 생성된 얼음만 사용해야 합니다. 외출 시에는 가능하다면 음식을 다른 사람과 같이 나누어 먹지 않고, 덜어서 따로 먹는 것이 좋습니다. 또 조리된 음식은 가능한 빨리 섭취해, 음식물이 상하지 않도록 하는 것이 필요합니다.◇ 박지은: 여기까지 말씀 듣겠습니다. 지금까지 서지원 호흡기 내과 전문의와 함께했습니다.