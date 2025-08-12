재난·기후·환경

오봉저수지 저수율 25.4%…강릉 가뭄 ‘경계’ 격상

입력 2025.08.12 (10:45) 수정 2025.08.12 (10:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도 강릉시의 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율이 가뭄 ‘경계’ 단계에 진입했습니다.

환경부는 오늘(12일) 오봉저수지의 저수율이 25.4%까지 낮아졌다며, 강릉시의 가뭄 단계를 ‘경계’ 단계로 격상한다고 밝혔습니다.

오봉저수지는 강릉시 전체 생활·공업용수의 86.6%인 일 10만 톤과 농업용수 4만 톤을 공급하고 있으며, 급수 인구는 약 18만 명입니다.

가뭄 ‘경계’ 단계 진입에 따라, 생활·공업용수와 농업용수 공급량은 각각 하루 1만 톤씩 줄어들게 됩니다.

현재 강릉시는 하루 5천 톤의 유출 지하수를 보조수원으로 활용하고, 하루 1만 톤의 남대천 하천수를 농업용수로 공급하고 있습니다.

한국수자원공사에서도 3만 병의 병물을 먹는물로 지원하고 있습니다.

환경부는 고질적인 강릉시의 가뭄 해소를 위해 연곡 지하수댐 설치를 추진하고 있으며 지자체 등 관계기관과 도암댐 활용 방안 등 다양한 대안을 검토하고 있다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 오봉저수지 저수율 25.4%…강릉 가뭄 ‘경계’ 격상
    • 입력 2025-08-12 10:45:15
    • 수정2025-08-12 10:47:09
    재난·기후·환경
강원도 강릉시의 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율이 가뭄 ‘경계’ 단계에 진입했습니다.

환경부는 오늘(12일) 오봉저수지의 저수율이 25.4%까지 낮아졌다며, 강릉시의 가뭄 단계를 ‘경계’ 단계로 격상한다고 밝혔습니다.

오봉저수지는 강릉시 전체 생활·공업용수의 86.6%인 일 10만 톤과 농업용수 4만 톤을 공급하고 있으며, 급수 인구는 약 18만 명입니다.

가뭄 ‘경계’ 단계 진입에 따라, 생활·공업용수와 농업용수 공급량은 각각 하루 1만 톤씩 줄어들게 됩니다.

현재 강릉시는 하루 5천 톤의 유출 지하수를 보조수원으로 활용하고, 하루 1만 톤의 남대천 하천수를 농업용수로 공급하고 있습니다.

한국수자원공사에서도 3만 병의 병물을 먹는물로 지원하고 있습니다.

환경부는 고질적인 강릉시의 가뭄 해소를 위해 연곡 지하수댐 설치를 추진하고 있으며 지자체 등 관계기관과 도암댐 활용 방안 등 다양한 대안을 검토하고 있다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이세흠
이세흠 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬”

“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬”
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.