오봉저수지 저수율 25.4%…강릉 가뭄 ‘경계’ 격상

강원도 강릉시의 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율이 가뭄 ‘경계’ 단계에 진입했습니다.



환경부는 오늘(12일) 오봉저수지의 저수율이 25.4%까지 낮아졌다며, 강릉시의 가뭄 단계를 ‘경계’ 단계로 격상한다고 밝혔습니다.



오봉저수지는 강릉시 전체 생활·공업용수의 86.6%인 일 10만 톤과 농업용수 4만 톤을 공급하고 있으며, 급수 인구는 약 18만 명입니다.



가뭄 ‘경계’ 단계 진입에 따라, 생활·공업용수와 농업용수 공급량은 각각 하루 1만 톤씩 줄어들게 됩니다.



현재 강릉시는 하루 5천 톤의 유출 지하수를 보조수원으로 활용하고, 하루 1만 톤의 남대천 하천수를 농업용수로 공급하고 있습니다.



한국수자원공사에서도 3만 병의 병물을 먹는물로 지원하고 있습니다.



환경부는 고질적인 강릉시의 가뭄 해소를 위해 연곡 지하수댐 설치를 추진하고 있으며 지자체 등 관계기관과 도암댐 활용 방안 등 다양한 대안을 검토하고 있다고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



