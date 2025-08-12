정치

혁신당 “민주당과 합당, 검토한 적 없어…호남서 건전하게 경쟁”

입력 2025.08.12 (10:54) 수정 2025.08.12 (11:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

조국혁신당이 오늘(12일) 민주당과의 합당을 검토한 적이 없으며, 내년 지방선거 압승을 목표로 호남에서 민주당과 건전하게 경쟁하겠다고 밝혔습니다.

혁신당 서왕진 원내대표는 오늘 국회에서 기자들과 만나, 민주당과의 합당은 "한 번도 진지하게 검토한 적 없다"며 "다당제를 통해 국민의 다양한 정치 요구가 잘 반영되도록 하는 것이 바람직하다"고 밝혔습니다.

서 원내대표는 지방선거 전략을 "아직 본격적으로 논의하지 않았다"면서도 "조만간 큰 방향이 정해지면, 그에 맞춰 후보 출마와 (민주당과의) 협력 관계 등이 정의될 것"이라고 설명했습니다.

이어 "지금까지의 원칙은 호남 지역에서는 (민주당과의) 건전한 경쟁을, 다른 지역에서는 국민의힘 후보를 상대로 개혁진보 진영 단일 전선을 만드는 것"이라고 말했습니다.

또한 "검찰개혁, 검찰 독재 조기종식 등은 민주당에 적극 협조해 단일 대오를 해 나간다"면서도 "사회정책, 불평등, 경제, 특히 정치개혁 분야에서는 민주당도 일종의 기득권 입장을 유지하고 있기 때문에, (혁신당이) 차별성을 분명하게 드러내고 (민주당에) 비판을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.

서 원내대표는 앞서 열린 의원총회에서 조 전 대표의 사면에 맞춰 "민주진보 진영의 압도적 승리를 위한 지방선거 전략 수립에 본격 착수할 것"이라며 "지방선거에서 내란 정당 국민의힘을 완전히 축출하는 것이야말로 가장 완벽한 내란 종식이다. 민주진보 진영의 더 큰 승리를 위해 전력투구하겠다"고 발언했습니다.

혁신당은 내일(13일) 당무위원회를 열고 조 전 대표 복귀 이후 당의 진로를 논의합니다.
조국혁신당 백선희 원내부대표는 오늘(12일) 의원총회 후 기자들과 만나 "8월 15일 0시에 서울 남부교도소에 가서 조국 전 대표님을 만날 것"이라고 밝혔습니다.

조국혁신당은 내일 당무위원회를 열고 조 전 대표의 사면 복귄 이후 당의 행보를 논의할 예정입니다.

서 원내대표는 "그동안은 대표 권한대행 체제였는데, 앞으로 당 진로를 어떻게 할 것인지를 내일 주로 논의할 예정"이라며 ""조국 전 대표의 행보나 진로 문제까지 세세하게 토론하지는 않을 것 같다"고 했습니다.

이어 조 전 대표가 국민과 당원에 대한 감사 인사를 포함해 별도로 입장을 표명할 가능성이 있음을 시사했습니다.

혁신당은 오는 15일 0시 서울 남부교도소 정문에서 조 전 대표를 맞이할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 혁신당 “민주당과 합당, 검토한 적 없어…호남서 건전하게 경쟁”
    • 입력 2025-08-12 10:54:03
    • 수정2025-08-12 11:00:49
    정치
조국혁신당이 오늘(12일) 민주당과의 합당을 검토한 적이 없으며, 내년 지방선거 압승을 목표로 호남에서 민주당과 건전하게 경쟁하겠다고 밝혔습니다.

혁신당 서왕진 원내대표는 오늘 국회에서 기자들과 만나, 민주당과의 합당은 "한 번도 진지하게 검토한 적 없다"며 "다당제를 통해 국민의 다양한 정치 요구가 잘 반영되도록 하는 것이 바람직하다"고 밝혔습니다.

서 원내대표는 지방선거 전략을 "아직 본격적으로 논의하지 않았다"면서도 "조만간 큰 방향이 정해지면, 그에 맞춰 후보 출마와 (민주당과의) 협력 관계 등이 정의될 것"이라고 설명했습니다.

이어 "지금까지의 원칙은 호남 지역에서는 (민주당과의) 건전한 경쟁을, 다른 지역에서는 국민의힘 후보를 상대로 개혁진보 진영 단일 전선을 만드는 것"이라고 말했습니다.

또한 "검찰개혁, 검찰 독재 조기종식 등은 민주당에 적극 협조해 단일 대오를 해 나간다"면서도 "사회정책, 불평등, 경제, 특히 정치개혁 분야에서는 민주당도 일종의 기득권 입장을 유지하고 있기 때문에, (혁신당이) 차별성을 분명하게 드러내고 (민주당에) 비판을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.

서 원내대표는 앞서 열린 의원총회에서 조 전 대표의 사면에 맞춰 "민주진보 진영의 압도적 승리를 위한 지방선거 전략 수립에 본격 착수할 것"이라며 "지방선거에서 내란 정당 국민의힘을 완전히 축출하는 것이야말로 가장 완벽한 내란 종식이다. 민주진보 진영의 더 큰 승리를 위해 전력투구하겠다"고 발언했습니다.

혁신당은 내일(13일) 당무위원회를 열고 조 전 대표 복귀 이후 당의 진로를 논의합니다.
조국혁신당 백선희 원내부대표는 오늘(12일) 의원총회 후 기자들과 만나 "8월 15일 0시에 서울 남부교도소에 가서 조국 전 대표님을 만날 것"이라고 밝혔습니다.

조국혁신당은 내일 당무위원회를 열고 조 전 대표의 사면 복귄 이후 당의 행보를 논의할 예정입니다.

서 원내대표는 "그동안은 대표 권한대행 체제였는데, 앞으로 당 진로를 어떻게 할 것인지를 내일 주로 논의할 예정"이라며 ""조국 전 대표의 행보나 진로 문제까지 세세하게 토론하지는 않을 것 같다"고 했습니다.

이어 조 전 대표가 국민과 당원에 대한 감사 인사를 포함해 별도로 입장을 표명할 가능성이 있음을 시사했습니다.

혁신당은 오는 15일 0시 서울 남부교도소 정문에서 조 전 대표를 맞이할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이원희
이원희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬”

“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬”
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.