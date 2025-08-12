으뜸효율 가전제품 환급사업 내일부터 접수…20일 첫 환급

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.





으뜸효율 가전제품 환급 사업은 총 2,671억 원의 예산으로 TV, 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 11가지 가전의 에너지소비효율 최고 등급 제품을 구매하면 구매가의 10%를 환급(1인 30만 원 한도)하는 사업입니다.



지난달 4일 제2차 추가경정예산 통과 이후 구매한 품목에 환급을 실시하기로 발표한 바 있으며, 그간 구매한 제품은 내일부터 환급을 신청할 수 있습니다.



환급신청은 으뜸효율 홈페이지를 통해 가능하고, 휴대전화 앱은 이달 중 가능토록 추가 개발할 예정입니다. 에너지 소비효율 라벨 사진, 제조번호 확인이 가능한 명판 사진, 거래내역서, 영수증 등 증빙서류를 제출하면 심사가 진행됩니다.



환급신청 이후에는 으뜸효율 홈페이지에서 심사 진행 현황을 확인할 수 있으며 각 심사 단계마다 신청자에게 모바일로 결과를 안내하고, 서류 등 미비 시 별도의 통지를 보내 14일 이내 보완토록 할 예정입니다.



환급신청을 하고, 심사 과정에서 보완 사항이 없이 심사가 완료될 경우 20일부터 신청순으로 환급이 진행됩니다.



또한, 산업부는 정보취약계층(고령층, 거동 불편인 등)의 접근성을 높이기 위해 전국 주요 가전제품 판매점에서 "대리 환급신청 서비스"도 함께 실시하기로 했습니다. 이는 가전제품 매장 내 직원이 신청인의 동의하에 대리로 신청을 도와주는 방식입니다.



조익노 산업통상자원부 에너지정책관은 "사업이 시작된 이후 6주간의 대기 수요가 한꺼번에 홈페이지에 몰리더라도 문제가 없도록 홈페이지 준비에 만전을 기했으며, 8월 20일부터 차질 없이 환급이 진행될 수 있도록 면밀히 살피겠다"고 밝혔습니다.



한편, 이번 환급 사업은 8월 13일부터 예산 소진 시까지인데, 구매일자순이 아닌 신청순으로 환급이 진행됩니다. 대상 제품 목록과 상세 환급 절차 등 보다 자세한 내용은 으뜸효율 환급 사업 홈페이지나 으뜸효율 고객센터(1566-4984)를 통해 확인할 수 있습니다.



