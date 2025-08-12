경기 파주 쇼핑몰 공사장서 60대 작업자 추락해 중상

어제(11일) 오후 6시 10분쯤, 경기 파주의 한 쇼핑몰 신축 공사 현장에서 작업 중이던 60대 남성 작업자가 5미터 높이에서 떨어졌습니다.



이 사고로 작업자가 얼굴과 다리 등에 골절상을 입고 병원에서 치료를 받고 있습니다.



다친 작업자는 조명 업체 소속으로 쇼핑몰 내 에스컬레이터 조명 배선 작업을 하다 사고가 난 걸로 파악됐습니다.



경찰은 정확한 사고 경위와 함께 현장 안전 수칙을 지켰는지 등을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!