서소문고가 17일부터 철거 시작…버스 노선 20개 우회 운행
입력 2025.08.12 (11:16) 수정 2025.08.12 (11:20)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
서소문고가차도 철거 공사에 따라 오는 17일 0시부터 해당 구간을 지나는 버스 노선이 우회 운행을 시작합니다.
서울시는 오늘(12일) 서소문고가 철거 및 개축 공사로 교통 통제를 시작한다며 이같이 밝혔습니다.
이에 따라 오는 17일 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로를 폐쇄하고, 일대를 지나는 경기·인천 등 20개 광역버스 노선의 우회가 시행됩니다.
서소문고가가 전면 통제되는 9월 21일 0시부터는 서울시 지·간선버스와 심야버스 등 11개 노선이 우회 운행을 시작합니다.
우회 노선 및 경로에 대한 자세한 정보는 서울시와 경기도, 인천시 등 해당 지자체 누리집과 서울시 교통정보 시스템, TOPIS 등에서 확인할 수 있습니다.
여장권 서울시 교통실장은 "공사 기간 중 인근의 교통 혼잡이 예상되는 만큼 시민들은 지하철 등 대체 수단 이용을 당부드린다"고 밝혔습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]
서울시는 오늘(12일) 서소문고가 철거 및 개축 공사로 교통 통제를 시작한다며 이같이 밝혔습니다.
이에 따라 오는 17일 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로를 폐쇄하고, 일대를 지나는 경기·인천 등 20개 광역버스 노선의 우회가 시행됩니다.
서소문고가가 전면 통제되는 9월 21일 0시부터는 서울시 지·간선버스와 심야버스 등 11개 노선이 우회 운행을 시작합니다.
우회 노선 및 경로에 대한 자세한 정보는 서울시와 경기도, 인천시 등 해당 지자체 누리집과 서울시 교통정보 시스템, TOPIS 등에서 확인할 수 있습니다.
여장권 서울시 교통실장은 "공사 기간 중 인근의 교통 혼잡이 예상되는 만큼 시민들은 지하철 등 대체 수단 이용을 당부드린다"고 밝혔습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 서소문고가 17일부터 철거 시작…버스 노선 20개 우회 운행
-
- 입력 2025-08-12 11:16:37
- 수정2025-08-12 11:20:54
서소문고가차도 철거 공사에 따라 오는 17일 0시부터 해당 구간을 지나는 버스 노선이 우회 운행을 시작합니다.
서울시는 오늘(12일) 서소문고가 철거 및 개축 공사로 교통 통제를 시작한다며 이같이 밝혔습니다.
이에 따라 오는 17일 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로를 폐쇄하고, 일대를 지나는 경기·인천 등 20개 광역버스 노선의 우회가 시행됩니다.
서소문고가가 전면 통제되는 9월 21일 0시부터는 서울시 지·간선버스와 심야버스 등 11개 노선이 우회 운행을 시작합니다.
우회 노선 및 경로에 대한 자세한 정보는 서울시와 경기도, 인천시 등 해당 지자체 누리집과 서울시 교통정보 시스템, TOPIS 등에서 확인할 수 있습니다.
여장권 서울시 교통실장은 "공사 기간 중 인근의 교통 혼잡이 예상되는 만큼 시민들은 지하철 등 대체 수단 이용을 당부드린다"고 밝혔습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]
서울시는 오늘(12일) 서소문고가 철거 및 개축 공사로 교통 통제를 시작한다며 이같이 밝혔습니다.
이에 따라 오는 17일 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로를 폐쇄하고, 일대를 지나는 경기·인천 등 20개 광역버스 노선의 우회가 시행됩니다.
서소문고가가 전면 통제되는 9월 21일 0시부터는 서울시 지·간선버스와 심야버스 등 11개 노선이 우회 운행을 시작합니다.
우회 노선 및 경로에 대한 자세한 정보는 서울시와 경기도, 인천시 등 해당 지자체 누리집과 서울시 교통정보 시스템, TOPIS 등에서 확인할 수 있습니다.
여장권 서울시 교통실장은 "공사 기간 중 인근의 교통 혼잡이 예상되는 만큼 시민들은 지하철 등 대체 수단 이용을 당부드린다"고 밝혔습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.