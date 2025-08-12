서소문고가 17일부터 철거 시작…버스 노선 20개 우회 운행

서소문고가차도 철거 공사에 따라 오는 17일 0시부터 해당 구간을 지나는 버스 노선이 우회 운행을 시작합니다.



서울시는 오늘(12일) 서소문고가 철거 및 개축 공사로 교통 통제를 시작한다며 이같이 밝혔습니다.



이에 따라 오는 17일 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로를 폐쇄하고, 일대를 지나는 경기·인천 등 20개 광역버스 노선의 우회가 시행됩니다.



서소문고가가 전면 통제되는 9월 21일 0시부터는 서울시 지·간선버스와 심야버스 등 11개 노선이 우회 운행을 시작합니다.



우회 노선 및 경로에 대한 자세한 정보는 서울시와 경기도, 인천시 등 해당 지자체 누리집과 서울시 교통정보 시스템, TOPIS 등에서 확인할 수 있습니다.



여장권 서울시 교통실장은 "공사 기간 중 인근의 교통 혼잡이 예상되는 만큼 시민들은 지하철 등 대체 수단 이용을 당부드린다"고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]



