[무등의 아침] 김화진 “국힘 당대표, 민심 따라 개혁 후보가 될 것…‘징계 개시’ 전한길, 입당 자체가 잘못”

◇ 정길훈 (이하 정길훈): 보수의 불모지, 호남에서 네 번째 도당 위원장을 맡게 된 국민의힘 김화진 전남 도당 위원장이 어제 취임식을 열었습니다. 김 위원장은 내년 지방선거에서 전남지사에 출마하겠다고 밝혔는데요. 어제 취임식에는 국민의 힘 탄핵 찬성파 이른바 '찬탄파'인 안철수 의원과 한동훈 전 대표가 나란히 참석해서 눈길을 끌었습니다. 김화진 국민의힘 전남도당 위원장 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 위원장님 안녕하십니까?◆ 김화진 국민의힘 전남도당위원장 (이하 김화진): 안녕하십니까?◇ 정길훈: 어제 취임식 가졌는데요. 4 연임에 성공하셨는데 우선 축하합니다.◆ 김화진: 감사합니다.◇ 정길훈: 전국적으로 시당 위원장이나 도당 위원장을 4번 연속 맡은 이런 전례가 있습니까?◆ 김화진: 2 연임 들어봤고요. 4 연임은 아마 제가 신기록인 것 같습니다. 감사합니다.◇ 정길훈: 어제 취임식 보니까 국민의힘 당권 주자인 안철수 의원, 또 한동훈 전 대표가 나란히 참석했던데요. 두 분과는 개인적인 인연이 있습니까?◆ 김화진: 안철수 전 대표는 제가 국민의당으로 한번 바람을 일으킬 때 제가 도와드린 그런 인연이 있고요. 한동훈 전 대표는 제가 보수 정치를 들어서면서 '참 이런 분이다' 해서 제가 개인적으로 가까이했는데요. 제가 개인적 친분을 갖고 있습니다.◇ 정길훈: 한동훈 전 대표가 대선 이후에 공식 석상에 모습을 드러낸 게 어제가 처음이라고 해요. 그래서 어제 축사도 했던데 내용을 보니까 민주당의 위헌 정당 해산 시도에 맞서서 국민의힘의 갈 길을 이야기했다고 해요. 어떤 길을 가야 한다고 얘기하던가요?◆ 김화진: 지금 민주당은 위헌 정당이라고 이야기하는데 그것은 맞지 않는 내용이고 왜냐하면 탄핵에 대해서 찬성한 사람들이 한동훈 전 대표와 우리 당 분들이 상당히 많았거든요. 중요한 것은 이제 보수가 쇄신과 개혁의 길로 가야 하는데 그러기 위해서는 여당의 도움도 필요하고 협치가 필요하다. 그리고 특히나 호남 정치에서 보수가 굉장히 편협된 지지를 받고 있으면서 아주 험지에서 힘들다. 그런 면에 있어서 호남 보수의 쇄신, 개혁을 위한 새로운 길을 열어주는 것이 대한민국 발전이고 호남의 균형 발전이기 때문에 이에 대해서 전남 도당과 김화진 위원장과 함께하겠다는 이런 말씀을 해주셨습니다.◇ 정길훈: 한동훈 전 대표와 안철수 의원이 지난달에 비공개로 만났다는 것 아니겠습니까? 그 자리에서 당의 극우화를 막자는 그런 방향의 공감대를 이뤘다고 하는데요. 그 비공개 회동 이후에 어제 20여 일 만에 다시 만났기 때문에 어제 취임식이 관심을 끌었는데요. 두 사람의 연대 가능성 어떻게 보십니까?◆ 김화진: 특별하게 한동훈 대표님은 어느 후보를 지지하는 건 아닌 것 같습니다. 개혁과 쇄신 후보가 편을 나누는 것은 참 불편하지 않겠는가. 그래서 조경태 후보와 안철수 후보가 있기 때문에 여러분들이, 보수의 쇄신을 바라는 시도민들이 함께 자연스럽게 연대해 주기를 바라는 그러한 의미를 담고 있기 때문에 아마 결승에 가게 된다면 조경태, 안철수가 하나로 가기 위해서 밑그림을 그리고 있는 것 같습니다.◇ 정길훈: 지금 당대표 경선 관련해서 보면 이른바 찬탄파와 반탄파가 2 대 2 구도잖아요. 그런데 대개 여론조사라든지 정치권의 분석을 보면 반탄파 두 사람이 앞서가는 모양새라고 하는데 어떻게 예상하십니까?◆ 김화진: 지금까지는 그런 경향이 있는데 지금 국민들과 대부분의 시민은 반탄파의 그 상당히 국민들의 민심과 동떨어진 그러한 내용을 보고 아닌 것 같다는 그런 생각을 좀 하는 것 같아요. 그래서 점차 우리 당심도 민심 가까이 오는 것 같아서, 왜 탄핵당했는지를 이제 좀 보고 계실 것 같아요. 당원들이. 그래서 아마 국민들의 뜻에 따른 개혁과 쇄신의 후보가 될 것이라고 그렇게 예상합니다.◇ 정길훈: 위원장님은 그렇게 예상하시는군요.◆ 김화진: 예.◇ 정길훈: 국민의힘 당내 사정 관련해서 하나 더 질문드려보겠습니다. 지난번 국민의힘 대구·경북 합동 연설회 방해했다는 이유로 국민의힘이 전한길 씨에 대해서 징계 절차 개시했는데요. 어떻게 보십니까?◆ 김화진: 당초 우리 당에 들어와서는 안 될 사람을 받아주는 것이 잘못됐고 그러한 것을 서울시당에 밀어버리는 그러한 중앙당이 참 무기력한 것에 상당히 많은 분이 안타까워하는 것인데요. 지금까지 전당대회에서 반대할 수는 있습니다만 공식 석상에서 그렇게 날뛰는 것은 처음 봤거든요. 그래서 그런 엄중한 처벌이 내려질 것이고 이후 어떠한 현장에서도 그러한 것이 있어서는 안 될 것입니다. 그것은 꼭 우리 당뿐만이 아니라 민주주의를 바라는 국민의 마음에서도 큰 상처를 줬기 때문에 중앙당에서는 책임을 지고 여기에 대한, 민심에 따르는 그런 처벌이 있어야 할 거라고 저는 판단하고 그렇게 되리라고 봅니다.◇ 정길훈: 지금 국민의힘이 권역별로 합동 연설회 열고 있지 않습니까? 보니까 내일 대전에서 호남· 충청 합동연설회가 있던데요. 당대표 선거에 나선 후보들이 호남과 관련해서 어떤 비전을 제시해야 한다고 보십니까?◆ 김화진: 지금까지는 입으로 호남 발전, 험지 호남을 이야기하는데 이제는 진정성이 있어야 합니다. 어제 한동훈 전 대표나 이런 분들이 어려울 때, 힘들 때 찾아주시고 지난번에 기탁금도 기부해 주신 걸 보면 호남을 위해서, 이제는 호남에 실천의 의지를 보여줘야만 하는 것이고 일자리를 만들어 줘야 하거든요. 일자리 없이 그냥 이념적으로 5·18을 어떻게 하겠다, 5·18정신을 헌법 수록하는 것은 좋지요. 5·18 영령들이 생각하는. 그러나 청년들이 돌아오는 광주·전남 호남이 되기 위해서는 산업의 일자리를 만들어 줘야 한다. 그런 구체적인 것을 제시해 주고 실현하는 호남의 정신이 아마 제시될 것 같습니다.◇ 정길훈: 이번에는 정국 현안에 대한 이야기도 해 보겠습니다. 이재명 대통령이 어제 국무회의 열어서 광복절 특별사면 명단을 확정했는데요. 예상한 대로 조국 전 대표 또 윤미향 전 의원, 최강욱 전 의원 이런 분들이 포함됐습니다. 이번 특사 두고 국민의힘에서는 지금 '최악의 정치 사면이다' 이렇게 비판하고 있는데 위원장님은 개인적으로 어떻게 보십니까?◆ 김화진: 개인적으로는 정말 하나도 동의할 수 없는 일이고 특히 교육의 부정 시험 문제가 조국 전 대표 같은 경우인데 젊은 사람들이 어떻게 생각할 것인가. 법불아귀, 정말 법은 어떠한 신분의 귀하고 천함에 관계없이 공평해야 하는 것 아니겠습니까? 그런데 시작하자마자 내 사람 챙기기에, 불법을 저지른 사람들에게 이러한 사면을 준다면 과연 어떤 국민들이 동의할 것이고 특히나 광주· 전남은 민주화 성지라고 하는, 우리 시도민들이 그것을 바라보는 시선은 곱지 않을 것이라고 봅니다. 다시 한번 재고해야지 이건 정말 매를 크게 버는 것 같아서 안타까울 뿐인데 앞으로 이재명 대통령이 광주·전남의 민심을 잘 받아들였으면 좋겠습니다.◇ 정길훈: 내년 지방선거 앞두고 호남의 정치 지형은 어떻게 바뀔 것 같습니까? 민주당과 혁신당이 단체장 선거나 지방의원 선거에서 경쟁 관계에 들어갈 것 같습니까? 아니면 일각에서 나오는 대로 지방선거 앞두고 통합도 가능할 것 같습니까?◆ 김화진: 통합은 좀 어려울 것 같고요. 아마 조국혁신당이 기초나 시도 의원까지는 진출하지 않을 것 같은데 선택과 집중을 해서 몇 군데의 단체장과 광주는 광역에도 나올 것 같은데요. 상당히 민주당이 경계하고 준비를 많이 해야 할 것 같다고 이렇게 봅니다.◇ 정길훈: 국민의힘도 내년 지방선거 아마 서서히 준비하고 계실 것 같은데요. 위원장님 어제 취임식에서 전남지사 선거에 출마하겠다고 밝히셨죠? 어떤 취지에서…◆ 김화진: 아무도 가지 않으려고 하는 길이 아니겠습니까? 그러나 정치는 조화와 균형이 있어야 하는 것이고 양 날개가 있어야 하는데 한쪽으로만 간다면 그것은 결국 성공하는 것이 아니라 실패하는 것이지요. 기울어지면. 결국 전체적으로 정치가 폭망하는 길이기 때문에 협치를 위해서는 당락과 관련 없이, 어차피 지는 선거인 줄은 알지만 그러나 선택의 길을 열어주는 것이 민주주의를 표방하는 정치인들의 자세이기 때문에 저는 그런 면에서 출마 의사를 밝혔고요. 또 시도민들께서도 이제는 그 맹목적인 선택보다는 사람이 보이면 거기에 기꺼이 표를 주는 그러한 자세, 충청도와 영남권의 변화되는 민주 정신에 우리가 따라가야 하기 때문에 특히나 혁신당과 3자 대결이 되면 우리도 선택과 집중을 하면 몇 군데는 충분히 가능하기도 하고 상당한 득표를 보일 수 있다고 그렇게 예측합니다.◇ 정길훈: 상당한 경쟁력을 가질 수 있다고 말씀하셨는데 그러면 내년 지방선거에서 전남 지역의 시장 군수, 광역의원 선거 또 기초의원 선거 어떻게 후보자들 준비할 예정입니까?◆ 김화진: 비례는 상당히 있는 것 같고요. 또 기초단체장도 한 몇 분 정도는 보이고 있거든요. 그리고 이제 도지사는 이미 제가 이제 표방했고요. 중앙당에서 또 전략공천으로 그동안의 행정 관료들이 있다면 그런 분들과 함께한다면 우리 지역 출신을 몇 군데 정도, 세 군데 정도를 저희가 보고 있기 때문에 거기에 아주 집중해서 지금부터 열심히 하고 신뢰를 쌓으면 과거와 같은 그러한 결과는 아닌, 좀 더 전망이 있는 득표력을 가지고 저희가 희망을 열어갈 것 같습니다.◇ 정길훈: 위원장님 말씀하신 세 군데라는 것은 전남 지역 22개 시장 군수 선거 가운데 세 군데를 말씀하시는 겁니까?◆ 김화진: 그렇습니다.◇ 정길훈: 전남도당의 조직은 어떻게 강화할 예정입니까?◆ 김화진: 저희가 새로운 조직을 도입했고요. 41명 정도 운영위원회, 또 수석 부위원장 이번에는 특별하게 혁신위원장을 또 만들었습니다. 그리고 또 대학생위원회, 청년위원회를 새롭게 꾸렸기 때문에 저희가 타 시도와 달리 대학생위원회가 발족했습니다.◇ 정길훈: 전남 도당 산하에 있는 겁니까?◆ 김화진: 그렇습니다. 청소년위원회에서 임원을 했던 분들이 이제 대학생들이 됐거든요. 벌써 자기 지역에서 당원 가입서 등을 가지고 솔선수범하는 것을 보면 확실히 젊은 사람들은 세상의 눈치를 보지 않고 자기들 뜻대로 가기 때문에 건전한 일이라고 보고 대학생위원회처럼 저희가 현장에서 직접 뛰고 표를 얻는 그러한 자세로, 적극적으로 나가려고 하고 있습니다.◇ 정길훈: 전남 지역 이슈와 관련된 이야기해 보겠습니다. 현재 전남의 큰 이슈 중의 하나가 석유화학 업계 위기인데요. 어제도 여천NCC가 자금난에 몰렸다가 대주주의 자금 지원으로 지금 유동성 위기에서 벗어났다고 하는데요. 평소에도 위원장님이 여수산단에 관심이 큰 거로 아는데 전남 도당 차원에서는 어떻게 이 문제에 대처할 예정입니까?◆ 김화진: 지난 정부에서도 대통령께도 말씀드렸습니다만 이 문제를 여수에 맡겨서는 되는 것도 아니고 전남이 이제 거기에 관여해서 해결할 수 있는 방법이 그리 많지 않습니다. 국가적 차원에서 위기관리 지역으로 만들고 그것은 먼 장래를 보고 청년이 돌아오는 일자리를 만든다는 차원에서 획기적인 산업 구조로 바꿔야 합니다. 그러기 전까지는 산업 문제, 금융 문제 모든 것은 국가가 책임을 지면서 하나하나씩 구조조정을 해 나가야지, 여수와 전남도에 맡겨서는 자금이 부족한데 경제력이 약한데 어떻게 되겠습니까? 그래서 비상 기구는 국가가, 정부가 세워서 이것을 반드시 해결하는 그러한 모습, 우선 급한 노동자를 구해내는 일부터 시작하되 장기적으로 20년을 바라보면서 새로운 산업 구조를 만들어 가야지, 지금의 구조로는 국제 경쟁력이 떨어지기 때문에 반드시 그 틀을 바꿔야 한다. 획기적인 국가의 대책이 있어야 한다고 저는 생각합니다.◇ 정길훈: 아마 조만간 정부 차원의 대책도 나오지 않을까 싶은데요. 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.◆ 김화진: 감사합니다.◇ 정길훈: 지금까지 김화진 국민의힘 전남도당 위원장이었습니다.