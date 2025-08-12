[무등의 아침] KIA, 김도영 이탈·위즈덤 부진…코치진 개편으로 가을야구 승부수

■ 프로그램명 : [출발 무등의 아침]

◇ 정길훈 (이하 정길훈): 이어서 무등일보 이재혁 기자와 스포츠 소식 정리해 보겠습니다.이 기자 안녕하세요?◆ 이재혁 무등일보 기자 (이하 이재혁): 안녕하십니까?◇ 정길훈: 먼저 프로야구 얘기해 보겠습니다. KIA 타이거즈 지난주에 2승 3패로 저조했어요.◆ 이재혁: 원정 12연전의 시작이었던 지난주에 KIA 타이거즈가 롯데 자이언츠와 NC 다이노스를 연달아 만났습니다. 비로 한 경기가 취소된 가운데 기아는 5경기에서 2승 3패 조금은 아쉬운 기록을 남겼습니다. 롯데에 위닝 시리즈를 거두면서 산뜻하게 시작했지만, NC에 2패를 연달아 당하면서 아쉬움 속에 한 주를 마무리했습니다. KIA는 지난주 성적을 더해 50승 3무 50패 승률 5할을 기록했고요. 순위는 지난해 지난주 대비 2계단 하락한 6위입니다.◇ 정길훈: 이틀 전에 그러니까 10일 일요일 경기를 보면 KIA 선수들이 볼넷도 남발하고 또 기록되지 않은 실책성 플레이도 많았어요. 그래서 그런지 어제 KIA가 분위기 쇄신을 위해서 코치진 개편했죠?◆ 이재혁: KIA가 지난 11일 기존 1군 메인 투수 코치인 정재훈 투수 코치와 다케시 1군 배터리 코치를 2군으로 내리고 2군에서 이정호, 이해창 코치를 콜업했습니다. 1군 메인 코치는 기존 불펜 코치였던 이동걸 코치가 맡고 이정호 코치는 이동걸 코치의 자리였던 불펜 코치를 맡게 될 예정인데요. 지난 10일 NC와 경기에서 12대 16으로 패한 것이 이번 보직 개편의 결정타가 된 것으로 보입니다. KIA는 이 경기에서 2회 상대 에이스 로건을 두들겨 5점을 뽑았음에도 불구하고 투수진이 13피안타 그리고 9개의 볼넷을 내주면서 대거 16실점으로 경기를 내주고 말았는데요.KIA 입장에서는 사실 10일 경기를 반드시 잡아야 했는데 그렇지 못한 부분이 아쉬움이 짙게 남은 것 같습니다. 다만 이번 개편은 문책성이라기보다는 선수단 분위기 쇄신의 성격이 강한 것 같습니다. 그리고 정재훈, 다케시 코치는 각각 2군에서 투수 코치와 배터리 코치를 맡아서 유망주 육성에 힘을 쏟을 예정입니다.◇ 정길훈: KIA가 지금 가을야구 진출하려면 갈 길이 먼데, 최근에 또 악재가 있었어요. 복귀했던 김도영 선수가 또 햄스트링 부상으로 또 이탈했죠?◆ 이재혁: KIA 입장에서는 정말 청천벽력 같은 소식인데요. KIA 김도영이 부상에서 복귀한 지 3일 만에 다시 허벅지를 부여잡았습니다. 김도영은 지난 7일 롯데 자이언츠와 원정 경기에서 5회 수비 도중 왼쪽 허벅지에 통증을 느꼈고요. 그대로 박민으로 교체되며 경기를 마무리했습니다. 그런데 당시 KIA 구단은 김도영의 왼쪽 허벅지 근육이 뭉친 증세를 보이고 있고 경기 종료 후에 상황을 지켜보고 병원 검진 여부를 결정할 것이라고 말했습니다. 그러나 이튿날인 8일 KIA는 김도영의 왼쪽 허벅지 근육이 손상됐고 부종으로 인해서 정확한 검진이 불가능하기 때문에 2~3주 이후에 정확한 진단이 나올 것 같다고 말했습니다. 김도영이 올해만 벌써 세 번째 허벅지 부상을 당하게 됐는데요.문제는 사실 왼쪽 허벅지가 첫 번째 부상을 당했던 부위라는 점입니다. 정확한 부위는 다를 수 있지만 허벅지라는 큰 범주 안에서 같은 부상을 당한 것인데요. 우선 KIA는 젊은 김도영의 미래를 위해 올 시즌을 빠르게 종료시키고 2~3주 후에 김도영이 돌아오더라도 뛸 수 있는 경기가 많지 않기 때문에 선수를 무리시키지 않겠다는 생각입니다. 그런데 기아가 남은 시즌 동안 잘해서 포스트 시즌에 진출한다면 김도영의 시즌 아웃 여부를 다시 구단이 원점에서 고민할 수 있는 여지는 남아 있습니다.◇ 정길훈: 여지가 남아 있습니까? 올 시즌 아웃된 거 아닙니까?◆ 이재혁: 정규 시즌은 아웃인데요. 이제 포스트 시즌에 나간다면 그 부분에 있어서는 다시 구단이 고민할 것이라고 말했습니다.◇ 정길훈: 그러면 김도영 선수 이탈한 3루 자리를 어떻게 메웁니까?◆ 이재혁: 사실 KIA는 지금 김도영이 없는 상태에서 올 시즌을 치르고 있다고 해도 과언이 아닙니다. KIA가 104경기를 치르는 동안 김도영이 30경기 출전에 그쳤습니다. 그 외 경기들에서 KIA는 패트릭 위즈덤 그리고 변우혁, 김규성, 박민 같은 선수들이 3루를 책임져 왔는데 이 기조가 그대로 갈 것 같습니다. 남은 40경기에서도 전과 같은 형태로 가용 자원을 총동원하면서 김도영의 공백을 메울 것으로 보이는데 사실 김도영이 지난해 KBO MVP 아니겠습니까? 이 선수의 공백을 한 선수만의 힘으로는 메울 수 없는 만큼 남은 선수들이 똘똘 뭉쳐서 김도영의 공백을 메우고 포스트 시즌 티켓을 향해 전력투구해야 할 것 같습니다.◇ 정길훈: 김도영 선수는 그렇고요. KIA의 외국인 타자 패트릭 위즈덤, 올 시즌을 앞두고 이제 소크라테스 계약 포기하고 영입한 선수인데요. 최근에 워낙 부진하다 보니까 이 선수를 교체해야 하는 것 아닌지 팬들 사이에 설왕설래가 이어지고 있어요.◆ 이재혁: KIA의 외국인 타자 패트릭 위즈덤의 후반기 부진이 이어지면서 외국인 타자를 교체해야 한다는 의견이 힘을 얻고 있습니다. 더욱이 위즈덤이 지금 득점권에서 중심타자 역할을 해주지 못하면서 이 의견에 더욱더 힘이 실리는 상황인데요. KIA 구단도 물밑에서 가만히 있지는 않았던 것 같습니다. 최근 메이저리그 캔자스시티 로열스와 계약을 맺었던 메이저리그 47홈런 경력의 바비 달백이라는 타자가 KBO 리그에서 오퍼가 있었다고 밝혔습니다. 그런데 최근 KBO를 보면 외국인 타자 교체를 고민할 만한 구단이 KIA가 거의 유일하기 때문에 이 달백이 기아의 제안을 받았던 것이 아니냐는 이야기가 나오는데요. 그런데 이 사실을 알고 있는지 위즈덤도 최근 다시 힘을 내고 있습니다. 지난 10일 경기에서는 홈런과 2루타 포함 멀티히트를 때려냈고요. 또 7일 롯데와 경기에서도 홈런포를 가동하는 등 조금씩 살아나는 모습입니다. 그리고 또 무작정 외국인 타자를 교체하는 것만이 능사가 아니라는 의견도 있습니다. 새 얼굴이 KBO 리그에 오면 적응하는 데 또 시간이 필요할뿐더러 무조건 성공한다는 보장이 없기도 합니다. 오히려 위즈덤보다 더 못할 가능성도 있고요. 그렇기 때문에 어 KIA의 고민이 깊은 것 같은데 KIA가 만약 외국인 타자를 교체한다면 남은 시간은 단 3일입니다. 8월 15일 이전까지 외국인 타자를 교체해야 그 선수가 이제 포스트 시즌에서 뛸 수 있기 때문인데 기아가 어떤 선택을 할지 팬들이 관심을 기울이고 있습니다.◇ 정길훈: 이번 주 KIA 일정을 보면 삼성, 두산과 원정 6연전 치르죠?◆ 이재혁: 지금 원정 12연전 터널을 지나는 KIA는 이번 주에도 원정 일정을 소화합니다. 먼저 대구에서 삼성 라이온즈를 만난 후 서울로 이동해 두산 베어스와 일전을 치를 예정입니다. 지난주 아쉬운 성적을 기록한 만큼 KIA가 가을 야구에 진출하기 위해서는 이번 주 성적이 중요할 것으로 전망됩니다. 첫 상대 삼성은 승률 0.481로 KIA와 2경기 차 떨어진 8위입니다. 그리고 두산은 0.437 리그 9위입니다. KIA는 이들을 상대로 각각 3승 7패 그리고 8승 1무 3패 기록했는데 이번 주에 좋은 성적 거두고 기분 좋게 광주로 돌아오기를 기다리겠습니다.◇ 정길훈: 이번엔 프로축구 얘기해 보겠습니다. 광주 FC가 휴식기 끝내고 지난주에 한 경기를 치렀는데 패했죠?◆ 이재혁: 프로축구 광주 FC가 지난주 한 경기에서 포항에 0 대 1로 패했습니다. 최근 이란의 에스테그랄과 계약하면서 태업 논란에 시달리고 있는 아사니를 배제한 채 경기에 나섰는데요. 포항과 경기 내내 팽팽한 승부를 펼쳤지만, 후반 48분 결정적인 득점을 상대에게 헌납하면서 지고 말았습니다. 이 경기를 더해 광주는 8승 8무 9패 승점 32점을 기록하게 됐고요. 순위는 지난주 대비 1계단 하락한 7위가 됐습니다. 그리고 광주 FC는 이번 주에도 한 경기 예정돼 있습니다. 오는 17일 홈 광주 월드컵 경기장에서 대전 하나시티즌과 하나은행 k리그 1 2025 26라운드 치를 예정입니다.대전은 11승 9무 5패 승점 42점으로 리그 2위에 올라와 있는 상대입니다. 최근 양 팀의 3경기 맞대결에서는 광주와 대전이 3무 기록하면서 우열을 가리지 못했습니다. 광주가 포항전 패배를 딛고 승리를 거두면서 다시 파이널 a권 6위로 올라올 수 있기를 기대하겠습니다.◇ 정길훈: 조금 전에 광주 FC 얘기하면서 아사니 선수가 광주 FC의 골게터잖아요. 이 선수가 지금 태업 논란이 있다고 했는데요. 그러니까 구단이 정식으로 계약한 게 아니라 자기가 셀프 이적 결정을 한 겁니까?◆ 이재혁: 지금 계약이 6개월 정도 남아 있는데요. 축구에서는 6개월 이전에 타 팀과 계약하는 것을 허락해 줍니다. 그렇기 때문에 이제 다음 시즌에 뛸 팀 구했는데 사실 이게 또 일반적인 경우는 아니기도 하고요. 그리고 아사니는 지금 남은 계약 기간을 깨고 빨리 이적하고 싶어서 훈련에 좀 불성실하게 참여하는 등 태업 논란이 있어서 이정효 감독이 이 부분에 있어서 아사니를 훈련에서 배제하고 경기에서도 배제하고 지난 포항전을 치렀습니다.◇ 정길훈: 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 잘 들었습니다.◆ 이재혁: 네 감사합니다.◇ 정길훈: 지금까지 이재혁 무등일보 기자였습니다.