사회

경찰, ‘이춘석 차명 거래 의혹’ 차 모 보좌관 오늘 새벽까지 조사

입력 2025.08.12 (11:24) 수정 2025.08.12 (11:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 이 의원 보좌관을 조사한 걸로 파악됐습니다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 어제(11일) 오후 7시부터 오늘(12일) 새벽 1시까지 차 모 보좌관을 피의자 신분으로 조사했다고 밝혔습니다.

차 보좌관은 지난 4일 이 의원이 국회 본회의장에서 주식 거래하던 장면이 포착됐을 당시, 주식 거래 명의자로 지목된 인물입니다.

경찰은 “어제 압수영장 집행 이후 고발된 보좌관과 의원실 관계자 등 8명을 조사하는 한편, 확보된 압수물과 차명 주식거래 의혹과 관련된 증권 계좌 분석 등을 진행하고 있다”고 밝혔습니다.

경찰은 지난 7일 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸린 뒤 지난주 주말부터 어제까지 이 의원의 전북 익산 주거지와 지역구 사무실, 국회 의원실을 압수수색하는 등 수사에 속도를 내고 있습니다.

이 의원은 지난해 10월 국정감사 시기에도 보좌관 차 씨 명의 계좌로 주식을 거래하는 듯한 모습이 포착됐는데, 경찰은 당시 상황도 폭넓게 수사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰, ‘이춘석 차명 거래 의혹’ 차 모 보좌관 오늘 새벽까지 조사
    • 입력 2025-08-12 11:24:48
    • 수정2025-08-12 11:26:41
    사회
이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 이 의원 보좌관을 조사한 걸로 파악됐습니다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 어제(11일) 오후 7시부터 오늘(12일) 새벽 1시까지 차 모 보좌관을 피의자 신분으로 조사했다고 밝혔습니다.

차 보좌관은 지난 4일 이 의원이 국회 본회의장에서 주식 거래하던 장면이 포착됐을 당시, 주식 거래 명의자로 지목된 인물입니다.

경찰은 “어제 압수영장 집행 이후 고발된 보좌관과 의원실 관계자 등 8명을 조사하는 한편, 확보된 압수물과 차명 주식거래 의혹과 관련된 증권 계좌 분석 등을 진행하고 있다”고 밝혔습니다.

경찰은 지난 7일 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸린 뒤 지난주 주말부터 어제까지 이 의원의 전북 익산 주거지와 지역구 사무실, 국회 의원실을 압수수색하는 등 수사에 속도를 내고 있습니다.

이 의원은 지난해 10월 국정감사 시기에도 보좌관 차 씨 명의 계좌로 주식을 거래하는 듯한 모습이 포착됐는데, 경찰은 당시 상황도 폭넓게 수사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
문예슬
문예슬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’<br> 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬”

“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬”
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.