경찰, ‘이춘석 차명 거래 의혹’ 차 모 보좌관 오늘 새벽까지 조사

이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 이 의원 보좌관을 조사한 걸로 파악됐습니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 어제(11일) 오후 7시부터 오늘(12일) 새벽 1시까지 차 모 보좌관을 피의자 신분으로 조사했다고 밝혔습니다.



차 보좌관은 지난 4일 이 의원이 국회 본회의장에서 주식 거래하던 장면이 포착됐을 당시, 주식 거래 명의자로 지목된 인물입니다.



경찰은 “어제 압수영장 집행 이후 고발된 보좌관과 의원실 관계자 등 8명을 조사하는 한편, 확보된 압수물과 차명 주식거래 의혹과 관련된 증권 계좌 분석 등을 진행하고 있다”고 밝혔습니다.



경찰은 지난 7일 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸린 뒤 지난주 주말부터 어제까지 이 의원의 전북 익산 주거지와 지역구 사무실, 국회 의원실을 압수수색하는 등 수사에 속도를 내고 있습니다.



이 의원은 지난해 10월 국정감사 시기에도 보좌관 차 씨 명의 계좌로 주식을 거래하는 듯한 모습이 포착됐는데, 경찰은 당시 상황도 폭넓게 수사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!