여성 이주노동자 폭행 40대 징역 2년 구형

함께 근무하던 여성 이주노동자의 얼굴을 발로 걷어차는 등 폭행한 혐의를 받는 40대 남성에게 검찰이 징역 2년을 구형했습니다.



검찰은 오늘(12일) 수원지법 형사19단독 설일영 판사 심리로 열린 40대 남성 A 씨의 상해 혐의 결심 공판에서 이같이 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.



검찰은 "외국인 여성에 대한 범행으로 죄질이 가볍지 않다. 다만 상해 정도가 그리 중하지 않은 점은 참작했다"고 구형 이유를 설명했습니다.



A 씨는 지난 5월 19일 자신이 간부로 일하던 경기 용인시 한 업체에서 베트남 국적의 20대 여성과 달걀 포장 작업을 하던 중 주먹과 발로 여성의 얼굴 등을 폭행해 전치 2주의 상해를 입힌 혐의로 구속기소 됐습니다.



A 씨는 여성과 말다툼 중 평소 여성이 자신을 무시하고 있다는 생각에 화가 나 범행한 것으로 조사됐습니다.



A 씨에 대한 선고는 오는 28일입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



