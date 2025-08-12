사회

여성 이주노동자 폭행 40대 징역 2년 구형

입력 2025.08.12 (11:25) 수정 2025.08.12 (11:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

함께 근무하던 여성 이주노동자의 얼굴을 발로 걷어차는 등 폭행한 혐의를 받는 40대 남성에게 검찰이 징역 2년을 구형했습니다.

검찰은 오늘(12일) 수원지법 형사19단독 설일영 판사 심리로 열린 40대 남성 A 씨의 상해 혐의 결심 공판에서 이같이 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.

검찰은 "외국인 여성에 대한 범행으로 죄질이 가볍지 않다. 다만 상해 정도가 그리 중하지 않은 점은 참작했다"고 구형 이유를 설명했습니다.

A 씨는 지난 5월 19일 자신이 간부로 일하던 경기 용인시 한 업체에서 베트남 국적의 20대 여성과 달걀 포장 작업을 하던 중 주먹과 발로 여성의 얼굴 등을 폭행해 전치 2주의 상해를 입힌 혐의로 구속기소 됐습니다.

A 씨는 여성과 말다툼 중 평소 여성이 자신을 무시하고 있다는 생각에 화가 나 범행한 것으로 조사됐습니다.

A 씨에 대한 선고는 오는 28일입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 여성 이주노동자 폭행 40대 징역 2년 구형
    • 입력 2025-08-12 11:25:35
    • 수정2025-08-12 11:29:26
    사회
함께 근무하던 여성 이주노동자의 얼굴을 발로 걷어차는 등 폭행한 혐의를 받는 40대 남성에게 검찰이 징역 2년을 구형했습니다.

검찰은 오늘(12일) 수원지법 형사19단독 설일영 판사 심리로 열린 40대 남성 A 씨의 상해 혐의 결심 공판에서 이같이 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.

검찰은 "외국인 여성에 대한 범행으로 죄질이 가볍지 않다. 다만 상해 정도가 그리 중하지 않은 점은 참작했다"고 구형 이유를 설명했습니다.

A 씨는 지난 5월 19일 자신이 간부로 일하던 경기 용인시 한 업체에서 베트남 국적의 20대 여성과 달걀 포장 작업을 하던 중 주먹과 발로 여성의 얼굴 등을 폭행해 전치 2주의 상해를 입힌 혐의로 구속기소 됐습니다.

A 씨는 여성과 말다툼 중 평소 여성이 자신을 무시하고 있다는 생각에 화가 나 범행한 것으로 조사됐습니다.

A 씨에 대한 선고는 오는 28일입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김보담
김보담 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’<br> 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬”

“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬”
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.