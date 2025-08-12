‘국외 출장비 의혹’ 전북 11개 지방의회 공개…군산·익산 등 추가

국외 출장비 부풀리기 의혹 등과 관련해 국민권익위원회 의뢰로 경찰 수사를 받는 전북 지역 11개 의회 명단이 공개됐습니다.



시민단체인 예산감시전국네트워크와 세금도둑잡아라는 오늘(12일) 보도자료를 내고 "권익위가 전국 지방의회의 국외 출장 예산 부정 집행에 대해 전국 87개 경찰서에 수사 의뢰를 한 것으로 확인됐다"고 밝혔습니다.



해당 자료를 분석하면, 전북에서는 전북도의회와 전주시, 익산시, 군산시, 정읍시, 김제시, 남원시, 임실군, 순창군, 진안군, 고창군 의회에 대한 수사 의뢰가 이뤄졌습니다.



전북경찰청은 이와 관련해 "일부는 수사를 마쳤으며, 현재까지 의원이 입건된 사례는 없다"고 설명했습니다.



앞서 권익위는 전국 243개 지방의회 국외 출장 실태 점검 결과를 발표하면서 "항공권 조작으로 빼돌린 예산만 18억 원이며, 의회 직원 여비를 의원이 대신 납부하는 공직선거법 위반 사례도 있었다"고 밝혔습니다.



권익위에 행정소송을 제기해 자료를 받은 두 단체는 "권익위가 수사 의뢰 외에도 236개 지방의회에 대해 감사 의뢰를 했다"며, "국민 알권리 차원에서 어느 의회의 어떤 의원이 무엇을 위반한 것인지 반드시 공개해야 한다"고 주장했습니다.



또 "외유 논란에 이어 예산 부정 집행까지 이뤄진다면, 지방의원들이 특별한 사정을 제외하고는 국외 출장을 갈 필요가 없다"며, "제도의 존폐 자체를 논의해야 한다"고 했습니다.



[사진출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!