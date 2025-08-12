총 모양 가스분사기로 ‘주차 갈등’ 이웃 협박 20대 남성 입건

주차 문제로 이웃과 갈등하다 권총 모양의 가스 분사기와 삼단봉으로 상대를 위협한 혐의로 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 양천경찰서는 특수협박 혐의로 20대 남성을 입건했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



이 남성은 지난 8일 서울 양천구의 한 아파트 지하주차장에서 호신용 삼단봉과 권총 모양의 가스 분사기를 꺼내 이웃을 위협한 혐의를 받습니다.



피해자가 남성의 아버지에게 “주차선을 잘 지켜달라”고 말하자, 남성은 “총으로 죽여버린다”는 등의 말을 하며 이같은 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.



남성의 아버지는 “아들이 불안 증세를 가지고 있다”고 주장하고 있습니다.



경찰 관계자는 “남성이 가스 분사기 소지 허가를 받아 지니고 다녔던 것으로 확인됐다”며 “자세한 사건 경위를 조사하고 있다”고 말했습니다.



