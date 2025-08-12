경제

CJ대한통운 택배기사 70% “택배 쉬는 날에 가족여행”

입력 2025.08.12 (11:46) 수정 2025.08.12 (11:49)

CJ대한통운이 소속 택배기사들을 대상으로 ‘택배 쉬는 날’ 계획을 설문한 결과, 응답자의 70%가 ‘가족 여행’을 꼽았습니다.

CJ대한통운은 지난 6~7일 소속 택배기사 2만 2천여 명 가운데 8%가량인 1천751명을 대상으로 진행한 조사 결과를 오늘(12일) 밝혔습니다.

조사 대상의 70.1%가 가장 하고 싶은 활동으로 ‘가족 여행’을 선택했습니다.

‘다른 계획 없이 푹 쉬기’가 17.6%, ‘자녀와 외출’이 8.7%를 차지해 뒤를 이었습니다. ‘고향 방문’은 3.6%로 나타났습니다.

휴무일을 앞둔 기대감에 대해서는 ‘일에서 벗어나 여유를 느낄 수 있을 것 같다’(50.9%), ‘몸과 마음을 재충전할 수 있을 것 같다’(26.3%) 등으로 답했습니다.

택배 쉬는 날은 2020년 정부와 물류 업계가 협의해 모든 택배기사가 배송을 멈추고 휴식할 수 있도록 마련한 업계 표준 휴무제도입니다. CJ대한통운은 오는 14~15일을 택배 쉬는 날로 지정했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

