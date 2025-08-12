서울대 공학관에서 배터리 폭발로 화재…40여 명 대피

오늘(12일) 오전 10시 40분쯤 서울 관악구 서울대학교 공학관 건물에서 배터리 폭발로 화재가 발생했습니다.



이 불로 다친 사람은 없었고, 실험실에 있던 40여 명이 밖으로 대피했습니다.



소방당국은 화재 발생 40분 뒤인 11시 20분쯤 큰 불길을 잡았고, 인력 80여 명을 투입해 진화 작업을 이어가고 있습니다.



경찰과 소방당국은 진화 작업을 마친 뒤 정확한 화재 경위를 조사할 예정입니다.



