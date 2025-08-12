서울대 공학관에서 배터리 폭발로 화재…40여 명 대피
입력 2025.08.12 (11:51)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(12일) 오전 10시 40분쯤 서울 관악구 서울대학교 공학관 건물에서 배터리 폭발로 화재가 발생했습니다.
이 불로 다친 사람은 없었고, 실험실에 있던 40여 명이 밖으로 대피했습니다.
소방당국은 화재 발생 40분 뒤인 11시 20분쯤 큰 불길을 잡았고, 인력 80여 명을 투입해 진화 작업을 이어가고 있습니다.
경찰과 소방당국은 진화 작업을 마친 뒤 정확한 화재 경위를 조사할 예정입니다.
이 불로 다친 사람은 없었고, 실험실에 있던 40여 명이 밖으로 대피했습니다.
소방당국은 화재 발생 40분 뒤인 11시 20분쯤 큰 불길을 잡았고, 인력 80여 명을 투입해 진화 작업을 이어가고 있습니다.
경찰과 소방당국은 진화 작업을 마친 뒤 정확한 화재 경위를 조사할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 서울대 공학관에서 배터리 폭발로 화재…40여 명 대피
-
- 입력 2025-08-12 11:51:15
오늘(12일) 오전 10시 40분쯤 서울 관악구 서울대학교 공학관 건물에서 배터리 폭발로 화재가 발생했습니다.
이 불로 다친 사람은 없었고, 실험실에 있던 40여 명이 밖으로 대피했습니다.
소방당국은 화재 발생 40분 뒤인 11시 20분쯤 큰 불길을 잡았고, 인력 80여 명을 투입해 진화 작업을 이어가고 있습니다.
경찰과 소방당국은 진화 작업을 마친 뒤 정확한 화재 경위를 조사할 예정입니다.
이 불로 다친 사람은 없었고, 실험실에 있던 40여 명이 밖으로 대피했습니다.
소방당국은 화재 발생 40분 뒤인 11시 20분쯤 큰 불길을 잡았고, 인력 80여 명을 투입해 진화 작업을 이어가고 있습니다.
경찰과 소방당국은 진화 작업을 마친 뒤 정확한 화재 경위를 조사할 예정입니다.
-
-
최혜림 기자 gaegul@kbs.co.kr최혜림 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.