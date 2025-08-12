재난·기후·환경

충청·남부에 비…중부는 후텁지근

입력 2025.08.12 (12:00)

오늘 중부 지방은 가끔 구름 많고 남부와 충청권에는 비가 오겠습니다.

예상 강수량은 전남 해안 많은 곳 80mm 이상, 경남 남해안 최대 60mm 이상, 제주도 산지에 많게는 60mm, 충청권 5~20mm 사이입니다.

오늘 비 소식이 없는 수도권과 강원도는 내일부터 모레 사이 최대 150mm 이상의 많은 비가 오겠고, 그 밖의 대부분 지방에도 빗줄기가 이어지겠습니다.

오늘 낮 기온은 서울 33도 등 전국이 26도에서 33도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠고, 비가 오지 않는 중부를 중심으로 덥겠습니다.

내일 아침 기온은 서울 25도 등 전국이 21도에서 26도로 오늘보다 1도에서 5도 정도 높겠습니다.

바다의 물결은 오늘 남해 동부 먼바다와 동해 남부 남쪽 먼바다, 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다, 서해 남부 남쪽 바깥 먼바다, 서해 남부 북쪽 바깥 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.

당분간 남쪽 지방 해안에는 강한 너울이 자주 밀려오겠습니다.

박주경
박주경 기자

공지·정정

