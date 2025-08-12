2024년도 지방공기업 부채비율 30%대 유지…“건전 재정 유지”

2024년도 지방공기업 결산 결과 부채비율이 30%대 수준으로 유지되는 등 전반적으로 재정이 건전하게 유지되고 있는 것으로 나타났습니다.



행정안전부는 오늘(12일) 418개 지방공기업(상·하수도 등 직영기업 253, 지방공사 77, 공단 88)에 대한 2024년도 결산 결과를 발표하며 이같이 설명했습니다.



이번 결산 결과 따르면 지방공기업의 자산은 총 247조 1천억 원이며, 부채 69조 8천억 원, 자본 177조 3천억 원, 당기순손실은 2조 6,813억 원입니다.



자산 규모는 전년(238조 8천억 원) 대비 8조 2천억 원(3.4%)이 증가했는데, 직영기업의 자본 증가, 지방공사의 개발사업 관련 부채 증가 등이 주요 원인으로 분석됩니다.



부채 규모는 전년(65조 5천억 원) 대비 4조 3천억 원 증가했으며, 신도시건설에 따른 수도권 지역 개발공사의 차입금 증가가 주요 원인으로 지목됐습니다.



부채비율은 전년(37.8%) 대비 1.5%p 상승한 39.3%로 나타났습니다.



당기순손실 규모는 전년(2조 6,216억 원) 대비 598억 원 증가했는데, 상․하수도 등 직영기업과 도시철도공사의 원가 대비 낮은 요금 등이 주요 원인이라고 행안부는 설명했습니다.



행안부는 최근 3개년 결산자료를 기초로 한 부채규모, 총자산수익률 등을 평가해 총 105개의 부채중점관리기관(공사 24개, 출자 31개, 출연 50개)을 지정했으며, 이는 전년대비 3개 감소한 규모라고 밝혔습니다.



부채중점관리기관 가운데 특히 재무위험이 큰 기관(24개)은 집중관리를 위해 부채감축대상기관으로 지정됐습니다.



행안부는 부채중점관리기관으로 지정된 105개 기관에 대해 부채감축방안, 수익성 개선방안 등 5개년도의 재무부채관리계획을 수립·공시하도록 했습니다.



특히 부채감축대상기관으로 지정된 지방공기업에 대해서는 재무부채관리계획의 적정성, 이행노력도, 이행실적 등을 경영평가에 반영해 집중관리 할 예정이라고 덧붙였습니다.



