영재·과학고, 의·약학 계열 진학 감소…“장학금 환수·학생부 불이익”

입력 2025.08.12 (12:01) 수정 2025.08.12 (12:06)

의학이나 약학 계열에 진학한 영재학교와 과학고 졸업생이 지속적으로 감소한 것으로 나타났습니다.

교육부는 오늘(12일) 최근 6년간 전국 8개 영재학교와 20개 과학고 졸업생의 의·약학 계열 진학률을 발표했습니다.

먼저 영재학교 졸업생의 올해 의·약학 계열 진학률은 2.5%로 집계됐습니다.

2023학년도의 진학률이 10.1%, 2024학년도의 진학률이 6.9%였던 점을 감안하면, 감소세가 이어지고 있는 겁니다.

학교별로 보면 서울 과학고(영재학교) 2025년 졸업생 122명 가운데 13.9%인 17명이 의·약학 계열에 진학해 진학률이 가장 높았습니다.

반면 한국과학영재학교와 대전 과학고, 광주 과학고 등 5개 영재학교 2025년 졸업생 중에는 의·약학 계열에 진학한 학생이 없었습니다.

과학고 역시 2023학년도 졸업생의 2.2%가 의·약학 계열에 진학했지만 2025학년도 진학률은 1.7%로 떨어졌습니다.

이에 대해 교육부는 지난 2021년 ‘의·약학 계열 진학 제재 방안’을 마련해 영재학교 학생들의 이공계 진학 지도를 지속적으로 강화한 결과로 분석했습니다.

2022년 영재학교 신입생부터 적용된 제재 방안은, 영재학교를 졸업하고 의·약학 계열에 진학하면 교육비와 장학금을 환수하고 학교생활기록부에 석차 등급을 표기하는 등 불이익을 주는 내용입니다.

김천홍 교육부 책임교육정책관은 “영재학교·과학고와 협력하여 졸업생들의 진학 추이를 지속적으로 점검하고, 이공계 진로·진학 지도 강화, 학교 운영 성과 평가 등을 통해 이공계 인재 양성 교육이 보다 충실하게 이루어지도록 노력하겠다”라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

고아름
고아름 기자

