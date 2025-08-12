경제

‘고액 알바’ 미끼로 보험사기 동참 유도…32명 검거

입력 2025.08.12 (12:01) 수정 2025.08.12 (12:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인터넷에 ‘급전 대출’이나 ‘고액 알바’ 광고를 올린 뒤, 연락해 온 이들을 보험사기로 유도한 일당 30여 명이 붙잡혔습니다.

금융감독원은 지난 4월 ‘급전 대출’ ‘고액 알바’ 관련 광고를 SNS나 인터넷 카페에 올린 뒤 보험사기로 유도하는 수법에 대한 소비자주의보를 발령했습니다.

이후 경찰이 수사에 착수했고, 인천중부경찰서가 브로커와 보험설계사, 가짜환자 등 일당 32명을 검거했다고 전했습니다.

30대 브로커 A 씨는 보험과 무관한 온라인 대출 카페나 SNS에 ‘대출’ ‘알바’ 등 글을 올려 관심을 보인 사람에게 은밀히 보험사기를 제안한 거로 드러났습니다.

A 씨는 특정 병원의 진단서를 위조해 제공하며, 받을 수 있는 예상 보험금과 허위 진단명까지 안내했고, 가짜 환자들은 위조진단서에 일명 ‘막도장’ 찍어 보험사에 제출했습니다.

가짜 환자 가운데는 ‘비외상성 두개내 출혈’이라는 허위 병명이 적힌 진단서와 입·퇴원 확인서를 이용해 1억 9천만 원을 받은 사례도 있었습니다.

이런 수법으로 일당이 챙긴 보험금은 11억 3천여만 원으로 조사됐습니다.

금감원은 “SNS 상담 중 ‘보험으로 돈을 벌 수 있다’는 제안은 보험사기”라며 “주범뿐 아니라 제안에 응한 조력자도 보험사기방지특별법에 따라 10년 이하 징역이나 5,000만 원 이하 벌금형에 처해질 수 있다”고 경고했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘고액 알바’ 미끼로 보험사기 동참 유도…32명 검거
    • 입력 2025-08-12 12:01:00
    • 수정2025-08-12 12:04:03
    경제
인터넷에 ‘급전 대출’이나 ‘고액 알바’ 광고를 올린 뒤, 연락해 온 이들을 보험사기로 유도한 일당 30여 명이 붙잡혔습니다.

금융감독원은 지난 4월 ‘급전 대출’ ‘고액 알바’ 관련 광고를 SNS나 인터넷 카페에 올린 뒤 보험사기로 유도하는 수법에 대한 소비자주의보를 발령했습니다.

이후 경찰이 수사에 착수했고, 인천중부경찰서가 브로커와 보험설계사, 가짜환자 등 일당 32명을 검거했다고 전했습니다.

30대 브로커 A 씨는 보험과 무관한 온라인 대출 카페나 SNS에 ‘대출’ ‘알바’ 등 글을 올려 관심을 보인 사람에게 은밀히 보험사기를 제안한 거로 드러났습니다.

A 씨는 특정 병원의 진단서를 위조해 제공하며, 받을 수 있는 예상 보험금과 허위 진단명까지 안내했고, 가짜 환자들은 위조진단서에 일명 ‘막도장’ 찍어 보험사에 제출했습니다.

가짜 환자 가운데는 ‘비외상성 두개내 출혈’이라는 허위 병명이 적힌 진단서와 입·퇴원 확인서를 이용해 1억 9천만 원을 받은 사례도 있었습니다.

이런 수법으로 일당이 챙긴 보험금은 11억 3천여만 원으로 조사됐습니다.

금감원은 “SNS 상담 중 ‘보험으로 돈을 벌 수 있다’는 제안은 보험사기”라며 “주범뿐 아니라 제안에 응한 조력자도 보험사기방지특별법에 따라 10년 이하 징역이나 5,000만 원 이하 벌금형에 처해질 수 있다”고 경고했습니다.
황현규
황현규 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’<br> 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.