‘고액 알바’ 미끼로 보험사기 동참 유도…32명 검거

인터넷에 ‘급전 대출’이나 ‘고액 알바’ 광고를 올린 뒤, 연락해 온 이들을 보험사기로 유도한 일당 30여 명이 붙잡혔습니다.



금융감독원은 지난 4월 ‘급전 대출’ ‘고액 알바’ 관련 광고를 SNS나 인터넷 카페에 올린 뒤 보험사기로 유도하는 수법에 대한 소비자주의보를 발령했습니다.



이후 경찰이 수사에 착수했고, 인천중부경찰서가 브로커와 보험설계사, 가짜환자 등 일당 32명을 검거했다고 전했습니다.



30대 브로커 A 씨는 보험과 무관한 온라인 대출 카페나 SNS에 ‘대출’ ‘알바’ 등 글을 올려 관심을 보인 사람에게 은밀히 보험사기를 제안한 거로 드러났습니다.



A 씨는 특정 병원의 진단서를 위조해 제공하며, 받을 수 있는 예상 보험금과 허위 진단명까지 안내했고, 가짜 환자들은 위조진단서에 일명 ‘막도장’ 찍어 보험사에 제출했습니다.



가짜 환자 가운데는 ‘비외상성 두개내 출혈’이라는 허위 병명이 적힌 진단서와 입·퇴원 확인서를 이용해 1억 9천만 원을 받은 사례도 있었습니다.



이런 수법으로 일당이 챙긴 보험금은 11억 3천여만 원으로 조사됐습니다.



금감원은 “SNS 상담 중 ‘보험으로 돈을 벌 수 있다’는 제안은 보험사기”라며 “주범뿐 아니라 제안에 응한 조력자도 보험사기방지특별법에 따라 10년 이하 징역이나 5,000만 원 이하 벌금형에 처해질 수 있다”고 경고했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!